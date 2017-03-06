В Челнах водителя маршрутки уволили за хамство

Последней каплей стала жалоба челнинки, которую она разместила в официальной группе администрации города Вконтакте.
Женщина пожаловалась на хамское отношение водителя 9 (109) маршрута. По ее словам, пенсионерам часто приходится терпеть оскорбления при предъявлении льготного удостоверения.
"Вот и сегодня в 3.03.17 в 21.15 на остановке 《микрорайон прибрежный》 (по раскольникову) на маршрутке гос номер АР 961 водитель всячески издевался, уронил проездной под свои ноги и после сказал 《доставай сама я не могу》, мне пришлось выйти из салона ,открыт кабину и достать проездной и чек самой, после ему не понравилось как я закрыла дверь догнал меня полез ко мне с кулаками всячески оскарблял меня. Надеюсь на Вашу отзывчивость и разобраться в сложившейся проблеме, которая волнует пенсионеров и инвалидов" - написала Роза (орфография и путктуация сохранены - прим.ред.).
Сегодня стало известно, что отдел транспорта и связи исполкома провел проверку по факту обращения. Указанные факты подтвердились.
"Исходя из того, что на данного водителя неоднократно поступали жалобы подобного характера, руководством предприятия ООО "Пассажирские перевозки" принято решение об увольнении данного водителя. Приносим свои извинения за доставленные неудобства" - говорится в ответе.
Комментарии посетителей
Полностью с вами согласна, Екатерина.
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все правильно, жители этих городов сами должны решать как будет выглядеть главная улица их города