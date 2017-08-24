В Челнах волонтеры достали щенков из бочки с мазутом

В Набережных Челнах волонтеры обнаружили несколько щенков в бочке с мазутом. Информация об этом была размещена в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». По словам зоозащитников, самостоятельно залезть в бочку щенки бы не смогли. Они предполагают, им «помогли» живодеры.

Бочка с щенками была обнаружена на территории базы «Алкоторг». Сейчас животные находятся в крайне тяжелом состоянии. Ветеринары озвучивают самые печальные прогнозы, сообщает портал "Челны24".