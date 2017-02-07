В Челнах сотрудница детсада сфотографировалась на ведре для еды

Снимок работницы детского сада из Набережных Челнов стал причиной скандала — Гульназ С. сфотографировалась, сидя на ведре для еды. После того как фото появилось в одном из пабликов в соцсети, женщина получила массу негативных комментариев в свой адрес, пишет Лайф..

Впрочем, как пояснила сама виновница шумихи Гульназ С., интернет-пользователи всё неправильно поняли. На самом деле три года назад женщина участвовала в конкурсе среди работников детских учреждений, по условиям которого нужно было сделать постановочный снимок на тему "Нарушения требований безопасности и охраны труда".

— Позднее я выложила фотографию в соцсети и забыла о ней. А одна моя знакомая вдруг решила опубликовать её в одном паблике, — рассказала женщина.

Для чего та решила подставить её, Гульназ может только догадываться.

— Предположение есть только одно. Одно время я работала в ресторане, где эта знакомая была директором. Потом я уволилась, но зарплату мне не выплатили. В тот момент я написала заявление в прокуратуру. При этом с той своей приятельницей я не ссорилась, — утверждает Гульназ.