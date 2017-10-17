В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра в армию

346 челнинцев призовут в армию во время осенней кампании. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела Военного комиссариата РТ по Центральному и Автозаводскому районам Набережных Челнов Рашид Ильясов. Всего на медицинские комиссии вызовут около 2 000 молодых людей. Основная категория – это студенты, которые будут оформлять право на отсрочку.

Первая отправка запланирована на 23 октября. Завершающая состоится 12 декабря.

Серьезная работа ведется и с уклонистами от армии. Как рассказал Ильясов, Набережные Челны находится в передовых лидерах в этом направлении.

По итогам весеннего призыва, помимо 15 уголовных дел, которые возбудили на уклонистов, в городе впервые под следствием оказались те, кто уклонялся от прохождения медицинского осмотра.

– Много лет мы с этим вопросом боролись. Это была одна из возможностей уклонения от призыва законного, когда человек приходил, жаловался на здоровье чуть ли не по всем специалистам, уходил и потом повторял тоже самое из призыва в призыв.