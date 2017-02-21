В Челнах врачи спасли ребенка, который чуть не погиб, подавившись яблоком

По предварительному звонку скорой помощи о невозможности довезти ребенка в бессознательном состоянии с поселка ГЭС до ГАУЗ "КДМЦ" по жизненным показаниям, его доставили в ГАУЗ РТ "БСМП".
Ребенку была выполнена экстренная фибробронхоскопия. Из верхнего отдела ротоглотки был извлечен большой кусок яблока.
По словам бабушки, она дала ребенку очищенное яблоко и сидела все время рядом с ним. Ребенок подавился, бабушка безрезультатно пыталась рукой достать кусок яблока. После чего вызвала скорую помощь.
После оказания медицинской помощи ребенку в БСМП, мальчика в сопровождении медицинских сотрудников транспортировали в ГАУЗ "КДМЦ" . Ребенок был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации Детской больницы ГАУЗ «КДМЦ».
Состояние при поступлении тяжелое, обусловлено перенесенной гипоксией, ребенок в коме. Находится под наблюдением врачей, проводятся необходимые диагностические мероприятия, сообщает пресс-служба КДМЦ.
Комментарии посетителей
Ходят слухи что их каток собираются закрыть под очередной ТЦ
Непонятно. Вообще лишили госаккредитации или только по указанной специальности? Там же учителей по разным...
Игорь, ну что же Вы так про отца то ... PS: уши у него были сильно оттянутые ?
Да, действительно, слово секретарь - многозначное: 1) секретарь в приёмной 2) секретарь райкома (горкома,...
У меня отец был мусульманин свинью жрал за уши не оттянешь и ничего
Моя мама родом с Хайбуллинского района Башкортостана ,ее отца и дядю тоже арестовали и репрессировали как...
Даю пояснения. В 1936 г Тукееву Федосию(Федору) Петровну 14-летнию направили работать в автобазу в г Баймак,...
Скорее всего нашли крайнего.Ему светит Белый лебедь.Ну или Чёрный дельфин.
А почему в РТ нельзя выращивать свинок? Кроме мусульман есть и другие народы, которым она совсем не запрещена...
Уважаемый Юрий Иванович! От всей души поздравляю с Юбилеем!!! И желаю крепкого здоровья и бодрости духа на...
Вероника, умница. Наверное, многие челнинцы знают о том, как ты росла и следили за твоей судьбой. Ты самая...
Придурок, возьми другой ник. Этот опасен. Предупреждали - могут вычислить. Сейчас по IP Великого и Ужасного...
жалко мальчишку(((. неужели так просто можно пронести в школу оружие? вроде везде пропускная система, чуть ли...
Поэтому можете смело строить свои свинарники напротив казанского кремля. А че ? Они же по последнему слову...
Мусульманам нельзя есть свинину, нельзя прикасаться к свинине и нельзя получать прибыль от свинины. Поэтому...
Ну и что с того, что ты русский ? Вот если у тебя был папа юрист и ты послал бы жирика вот тогда - огого, вот...
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
А мне нравится Врок! Всегда туда ходила и до сих пор хожу. Продавцы вполне приветливые, а то что следят, так...
Я хоть и русский, но с удовольствием послал бы подальше Жирика... Москва слишком много высасывает из регионов...