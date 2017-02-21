В Челнах врачи спасли ребенка, который чуть не погиб, подавившись яблоком

По предварительному звонку скорой помощи о невозможности довезти ребенка в бессознательном состоянии с поселка ГЭС до ГАУЗ "КДМЦ" по жизненным показаниям, его доставили в ГАУЗ РТ "БСМП".

Ребенку была выполнена экстренная фибробронхоскопия. Из верхнего отдела ротоглотки был извлечен большой кусок яблока.

По словам бабушки, она дала ребенку очищенное яблоко и сидела все время рядом с ним. Ребенок подавился, бабушка безрезультатно пыталась рукой достать кусок яблока. После чего вызвала скорую помощь.

После оказания медицинской помощи ребенку в БСМП, мальчика в сопровождении медицинских сотрудников транспортировали в ГАУЗ "КДМЦ" . Ребенок был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации Детской больницы ГАУЗ «КДМЦ».

Состояние при поступлении тяжелое, обусловлено перенесенной гипоксией, ребенок в коме. Находится под наблюдением врачей, проводятся необходимые диагностические мероприятия, сообщает пресс-служба КДМЦ.