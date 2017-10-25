В Челнах всплеск гриппа ожидается в конце октября

С наступлением холодов традиционно увеличивается количество людей, заболевших гриппом. Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Набережно-Челнинской инфекционной больницы Виталий Казаков прокомментировал ситуацию с гриппом:

«В настоящее время эпидпорог гриппа в Набережных Челнах не превышен. Всплеск трех видов гриппа - гонконгского, мичигана и гриппа Б - ожидается в конце октября» – цитируют Казакова в пресс-службе исполкома города.

В настоящее время в городе идет бесплатная вакцинация против гриппа. По словам Виталия Казакова, еще не было ни одного летального исхода, если человек был привит. Конечно,можно заболеть, несмотря на сделанную прививку, но тогда болезнь будет проходить в более легкой форме.