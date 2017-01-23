В Челнах вспомнят Высоцкого

25 января в Набережных Челнах пройдут праздничные мероприятия, посвященные 79 годовщине со дня рождения Владимира Высоцкого:

- в Центре творческого наследия В.Высоцкого с 15.00 до 19.00 будет представлена коллекция материалов, посвященных жизни и творчеству В.С.Высоцкого;

- в Дворце культуры «КАМАЗ» в 18.00 состоится праздничный концерт, на котором прозвучат песни и стихи В.Высоцкого в исполнении бардов из городов Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск;

- в Центральной городской библиотеке 26 января 2017 года в 12.15 состоится литературно-музыкальный вечер «Я, конечно, вернусь…».