В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»

Сегодня ночью команда «КАМАЗ-мастер» прилетела в Бегишево.
Команда вернулась домой после двухнедельной гонки, которая проходила с 8 июля по 22 июля по территории трех стран: России, Казахстана и Китая. Самый протяженный марафон планеты «Синяя армада» завершила безоговорочной победой: все три места пьедестала почета заняли наши гонщики, сообщают «Вести КАМАЗа».
Триумфаторов встречали представители «КАМАЗа», города, родные и болельщики, а также участник команды «КАМАЗ-мастер Юниор» и финалистки конкурса «Сабантуй гузеле».
Директор гонки Владимир Чагин поблагодарил всю команду за победу и сказал, что из всего ралли ему чаще других вспоминается день, когда гонка проходила по республике: «Была непогода,сильный дождь. Но он оказался нам на удачу».
Комментарии посетителей
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