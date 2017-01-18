В Челнах введен карантинный режим

С 17 января в Набережных Челнах введены карантинные мероприятия на объектах повышенного риска: в образовательных учреждениях, в учреждениях соцзащиты и сферы обслуживания, на предприятиях торговли, общественного питания, общественного транспорта, в развлекательных центрах. Здесь усилены противоэпидемические действия, введен масочный режим.

Речи о закрытии школ и приостановление учебного процесса пока не идет.

По данным Роспотребнадзора, в Набережных Челнах, как в целом по России, наблюдается ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 9 по 15 января в медицинские учреждения города обратились 4 319 человек, из них 2 915 – дети. С 30 декабря карантин был объявлен в лечебно-профилактических организациях города, сообщает пресс-служба мэрии.