В Челнах введено в эксплуатацию 170,6 тыс. кв. метров жилья

По социальной ипотеке в Набережных Челнах 286 семей улучшили свои жилищные условия. Из 170,6 тыс. кв. м жилья по программе социальной ипотеки было построено 15 365,5 кв. м, инвестиционного жилья 108 647,5 кв. м, индивидуальное жилищное строительство - 46 622,3 кв. м.
В этом году были завершены работы по капитальному ремонту и строительству 28 объектов социальной инфраструктуры, общей стоимостью 1,5 млрд. руб.
Так же завершены работы по ремонту автомобильных дорог города на общую сумму 1,7 млрд. руб.
27 октября с участием помощника президента Российской Федерации Игоря Левитина состоялось торжественное открытие одного из главных проспектов города Московского. В рамках Комплексной программы продолжаются работы еще на 23-х объектах: 19-ти объектах здравоохранения; 3-х объектах физической культуры и спорта; 1-ого объекта культуры (многофункциональный центр по пр. Чулман).
Как сообщила начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства Гузель Гилязова на совещании с хозяйственными руководителями города, в Набережных Челнах, в автограде продолжаются работы по созданию общественных пространств в рамках проекта «5 шагов благоустройства».
Завершены основные работы по благоустройству бульвара Шишкинский; II этапа набережной имени Габдуллы Тукая и бульвара им. К. Тинчурина; причала с выставочной зоной об истории города на Набережной Тукая.
Близятся к завершению работы I этапа площади «Азатлык», помещения для культурно-образовательной платформы «Метро», сообщает пресс-служба мэрии города.
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