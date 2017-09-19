В Челнах ввели ограничение скорости для трамваев, чтобы обезопасить пассажиров

С жалобой на разрушенные трамвайные пути в администрацию города, через группу Вконтакте, обратилась челнинка. По ее словам, в аварийном состоянии находятся трамвайный переезд по Сармановскому тракту.

"При переезде машин рельсы ходят ходуном! Переезды наверное не должны быть в таком плачевном состоянии?" - поинтересовалась Анна.

На замечание женщины ответил заведующий сектором дорожного хозяйства исполкома города Фидарис Хабибуллин. По его словам, ремонт трамвайного переезда по Сармановскому тракту запланирован на октябрь 2017 года. Кроме того, в целях обеспечения безопасности пассажиров введено ограничение скорости для трамваев.