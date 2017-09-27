В Челнах выберут лучших тещу и свекровь

10 октября в рамках декады пожилого человека под эгидой управления культуры Исполнительного комитета в парке культуры и отдыха "Комсомольский" (пос. ГЭС) творческий коллектив городского культурного центра "Эврика" проведет большое праздничное мероприятие "Золотая осень".

В рамках праздника пройдет конкурс по номинациям "Лучшая ТЁЩА" и "Лучшая СВЕКРОВЬ", будут представлены выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства, праздничный концерт. Победителей конкурса наградят билетом на концерт российского певца Стаса Михайлова.

Также в рамках этого мероприятия объявлен интернет-конкурс на оригинальное название и рецепт салата со словами "теща" и "свекровь". Победителя будет определять известный челнинский шеф-повар Игорь Голубев.

Условия конкурса можно узнать здесь. Победитель интернет-конкурса будет награжден 10 октября в 15:00 на праздничном мероприятии в парке "Комсомольский". Приз - пригласительный билет на концерт популярного артиста татарской эстрады Элвина Грэя.