В Челнах выберут лучших тещу и свекровь

10 октября в рамках декады пожилого человека под эгидой управления культуры Исполнительного комитета в парке культуры и отдыха "Комсомольский" (пос. ГЭС) творческий коллектив городского культурного центра "Эврика" проведет большое праздничное мероприятие "Золотая осень".
В рамках праздника пройдет конкурс по номинациям "Лучшая ТЁЩА" и "Лучшая СВЕКРОВЬ", будут представлены выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства, праздничный концерт. Победителей конкурса наградят билетом на концерт российского певца Стаса Михайлова.
Также в рамках этого мероприятия объявлен интернет-конкурс на оригинальное название и рецепт салата со словами "теща" и "свекровь". Победителя будет определять известный челнинский шеф-повар Игорь Голубев.
Условия конкурса можно узнать здесь. Победитель интернет-конкурса будет награжден 10 октября в 15:00 на праздничном мероприятии в парке "Комсомольский". Приз - пригласительный билет на концерт популярного артиста татарской эстрады Элвина Грэя.
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