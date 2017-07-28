На кастинг конкурса красоты "Мисс Камаза" подали заявки больше 40 девушек. В финал вышли 12 участниц: Эльвира Абубакирова Екатерина Ван Зухра Гатиятуллина Аделина Гафурбаева Татьяна Захарова Резеда Маузиева Яна Нафетдинова Ксения Погодина Алина Пурисева Лейсан Фатихова Лиана Хайруллина Ирина Яшина. Следующий этап конкурса состоится в сентябре, пишут "Вести Камаза".
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Сегодня в новостях:
|28 июля в 16:30
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)
После опознания выяснилось, что это мертвые парень и девушка, пропавшие еще 11 лет назад.
|28 июля в 15:32
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)
Причем, он снял весь процесс на видео, а затем выложил в интернет. Вредителя задержали.
|28 июля в 14:45
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”
На кастинг конкурса красоты подали заявки больше 40 девушек - работниц автогиганта.
|28 июля в 13:57
График отключения горячей воды в Челнах
С 8 по 22 августа в городе пройдет четвертый этап опрессовки тепловых сетей.
|28 июля в 13:15
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах
В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
|28 июля в 12:08
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков
Чтобы обман не раскрылся, соучастники потратили часть средств на покупку мяса для заключенных.
|28 июля в 10:30
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского
24-летнему парню не удалось уйти от погони - позже в его крови обнаружат почти четырехкратное превышение допустимых норм содержания алкоголя.
|28 июля в 10:11
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение
Водителей просят учесть это при движении, а пользователей общественного транспорта предупреждают об изменении в движении маршрута.
|28 июля в 09:59
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи
Наиль Магдеев отправил телеграмму супругу певицы, скоропостижно скончавшейся накануне.
|28 июля в 09:19
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя
Либо по причине того, что у него имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что его дисквалификация будет в силе и там.
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Правдомер
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
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27 июля, 2017
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
Комментарии посетителей
Истязал и расстреливал конечно не ты. А вот если твой дед истязал и расстреливал? Как с этим быть? Думаю, что в...
какой же Вы озлобленный человек, Вам, скорее всего живется тяжело с такой грудой гнили, злобы и ненависти ко...
Как же вам тяжело жить без самоуважения ... . Ну да ладно , вам , коновалам, не привыкать. И чего стесняться - за...
Ах, Челны, мои Челны, веселья-радости полны...)))
Не уважаю людей, которые не уважают никого, кроме себя.
вы свои советы в журнале “Здоровье” публикуйте. И проявите элементарное уважение к этой трагической...
Здесь было написано моё собственное мнение об этой ситуации, я его никому не навязываю. Я никого не призываю...
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Где вы видите, что фельдшеру было известно о том, что девочка заболела 8 июня? Дата приёма - 13 июня. Жалоба...
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Куда уж беспристрастней - ” главными виновниками в смерти девочки являются <...> её родители ” А, главное, как...
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Мне не важно, какое складывается у тебя впечатление. Это меня абсолютно не волнует. Я не медик, не...
Сегодня, 28 июля, с народной артисткой Татарстана и Башкортостана Ханией Фархи прощаются земляки....
Слов нет...куда можно обратиться найти управу на эту уродину Габдуллину? Дай Бог, чтоб голосок каждой...
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габдуллина и глава тукаевского района хазеев одного поля ягоды. мать родную продадут за деньги. будь они...
По данным переписи 2002 года национальный состав родной деревни Хании - башкиры (100%). В башкирской деревне в...
Из статьи следует, что девочка заболела 8 июня, её не показали никому, начали лечить сами. Когда было уже ясно,...
Это не стрижи, а береговые ласточки.