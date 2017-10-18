В Челнах выделяют 21 место концентрации ДТП

При неблагоприятных дорожных условиях в городе произошло 220 ДТП, в которых погибли 10 человек, 264 получили травмы.

Как рассказал начальник ГИБДД города Радий Кадиков, процент ДТП по этой причине завышен, но тем самым инспекторы хотят обратить внимание как и эксплуатирующих организаций, так и городские власти к проблемам безопасности дорожного движения.

– Со временем места концентрации ДТП уменьшаются. Мы показываем недостатки, соответственно принимаются меры по их реализации и уменьшению таких мест, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, – рассказал он.

Инспекторы ГИБДД по итогам работы за девять месяцев выделяют 21 место концентрации дорожных происшествий. Здесь произошло 111 ДТП, в результате которых один человек погиб, восемь получили ранения. В прошлом году таких участков было 30.

Всего 388 ДТП произошло с начала года в Челнах.