В Челнах выделяют 21 место концентрации ДТП

При неблагоприятных дорожных условиях в городе произошло 220 ДТП, в которых погибли 10 человек, 264 получили травмы.
Как рассказал начальник ГИБДД города Радий Кадиков, процент ДТП по этой причине завышен, но тем самым инспекторы хотят обратить внимание как и эксплуатирующих организаций, так и городские власти к проблемам безопасности дорожного движения.
– Со временем места концентрации ДТП уменьшаются. Мы показываем недостатки, соответственно принимаются меры по их реализации и уменьшению таких мест, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, – рассказал он.
Инспекторы ГИБДД по итогам работы за девять месяцев выделяют 21 место концентрации дорожных происшествий. Здесь произошло 111 ДТП, в результате которых один человек погиб, восемь получили ранения. В прошлом году таких участков было 30.
Всего 388 ДТП произошло с начала года в Челнах.
Комментарии посетителей
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