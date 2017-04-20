В Челнах вынесли приговор экстремистам из «Таблиги Джамаат»

Сегодня Набережночелнинский городской суд вынес приговор по делу вербовщиков запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

На скамье подсудимых девять человек: 29-летний Мубаракзян Вафин, 41-летний Салават Баязитов, 44-летний Ильгиз Загидуллин, 35-летний Марат Шарифуллин, 37-летний Ренат Насретдинов, 53-летний Гаяр Судияров, 45-летний Рамиль Султанов, 43-летний Ленар Зиятдинов и 28-летний Хадятулло Хасанов.

Им вменяют «Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Напомним, что о задержании членов запрещенной в России экстремистской организации стало известно в октябре прошлого года. Сотрудники ФСБ и полиция одновременно провели обыски по 39 адресам в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и других городах республики. В ходе них была изъята экстремистская литература, а также другие материалы, говорящие об антироссийской деятельности и пропаганды агрессивного и нетрадиционного ислама.

Все подсудимые признали вину. В итоге, как стало известно "ВЧ", учитывая характер и степень участия каждого подсудимого в преступлении, суд назначил наказания от 2 до 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и дальнейшее ограничение свободы.

Стоит отметить, что гособвинение запрашивало для подсудимых 4 года исправительной колонии.