В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”

В Набережных Челнах вынесен приговор руководителю благотворительного фонда «Люди Татарстана» Сергею Изотову. Суд признал его виновным в умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба прокуратуры Челнов.

Согласно материалам дела, 26 ноября 2016 года на парковочной площадке напротив входа в ТДЦ «Парус» произошла драка с участием Изотова. Он причинил потерпевшему Мэссэрову Э. М.физическую боль и телесные повреждения в виде «раны пальца правой кисти, открытого перелома головки основной кости с вывихом ногтевой фаланги пальца правой кисти». Травмы повлекли за собой восстановление здоровья продолжительностью свыше трех недель.

В судебном заседании Изотов вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

«Люди Татарстана» — благотворительный фонд, известный в Челнах своей борьбой с незаконной торговлей алкоголем, точечной застройкой и несанкционированными парковками. Фонд также выступил инициатором установки в автограде трехметровой скульптуры в виде герба города, пишет «БИЗНЕС Online».