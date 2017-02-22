В Челнах вышел из комы малыш, подавившийся куском яблока

Сегодня в КДМЦ Набережных Челнов пришел в сознание годовалый малыш, который впал в кому, подавившись куском яблока.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Набережных Челнов, у ребенка наблюдается положительная динамика. Его готовят к переводу из реанимации в палату.

Напомним, 19 февраля в БСМП Набережных Челнов в тяжелом состоянии поступил годовалый ребенок. Врачи выполнили экстренную фибробронхоскопию. Из верхнего отдела ротоглотки был извлечен большой кусок яблока.