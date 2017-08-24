В Челнах выставили охрану у шлаконакопителя

Шламонакопитель - искусственный водоем площадью 300 гектаров, расположенный близ поселка «Кама» и являющийся одним из основных сооружений ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в системе очистки промышленных стоков, отныне находится под наблюдением частной охранной организации.

Как известно, кроме хозбытовых стоков «Челныводоканал» принимает на очистку промышленные и шламовые стоки с заводов ПАО «КАМАЗ», ТЭЦ и Станции очистки воды. Промстоки, пройдя через Станцию механической очистки, направляются на районные очистные сооружения, где проходят биологическую очистку. Шламовые стоки очищаются на Узле сгущения шлама. После этого очищенная вода поступает на повторное использование на Литейный завод, а шламовые отходы от очистки этих стоков размещаются в шламонакопителе.

В зоне воздействия шламонакопителя постоянно ведется мониторинг объектов окружающей среды. Экологическая обстановка здесь достаточно благополучная. Берега заросли камышом, а в самом водоеме водится рыба, которую ловят не только чайки. Конечно же, вкусовые качества да и сама полезность этой рыбы под большим вопросом, но, тем не менее, здесь нередко можно встретить и не очень разборчивых рыбаков. Иногда на дамбу заезжают и различные компании, которые порой разводят костры или поджигают береговые заросли сухостоя. И никто не обращает внимания на расположенные на протяжении всей дамбы протяженностью 4200 метров аншлаги с информацией о запрете ловли рыбы, купания и разведения костров. Учитывая повышенную пожароопасность торфяных отложений и шламовых сгустков, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» было вынуждено нанять охрану на этот объект, сообщает пресс-служба компании.