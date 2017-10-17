В Челнах выступят бабушки из Бураново

Коллектив, который прославился выступлением на Евровидении, исполнит свои хиты на фестивале финно-угорских народов. Об этом сегодня во время пресс-конференции в мэрии сообщила председатель удмуртской общины Валентина Билык.

Напомним, что мероприятие пройдет 21 октября с 11 до 15 часов на площади перед Органным залом. В программе праздника предполагается выступление фольклорных коллективов из разных республик, а также – выставка традиционного декоративно-прикладного искусства мордвы, мари, удмуртов.

В рамках фестиваля также пройдет фестиваль пельменей с дегустацией пельменей и розыгрышами призов