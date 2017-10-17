В Челнах выступят бабушки из Бураново

|17 октября в 17:54
Планируется, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля, сообщают в Рособрнадзоре. Экзамен будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут одиннадцатиклассники.
|17 октября в 17:22
Для получения информации зарегистрируйтесь на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
|17 октября в 16:37
В Доме правительства РТ отметили, что если у жильцов домов есть серьезные замечания в адрес управляющих компаний, то им следует обращаться в жилищную инспекцию.
|17 октября в 15:37
Седьмого ноября в ИТ-парке начнется обучение по WEB-разработке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный проект называется «inIT».
|17 октября в 08:37
В этом году конкурс пройдет по 15 номинациям. Студенты города могут подать свои заявки до 5 ноября в МЦ «Нур», в кабинет Городского студмовета.
|17 октября в 08:27
Ведомство хочет запретить курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Жители нижних этажей не должны вдыхать дым.
|17 октября в 08:11
На сегодня заболеваемость на территории республики ниже эпидпорога на 7,8%, уточняют специалисты Роспотребнадзора.
|17 октября в 08:07
От полученного огнестрельного ранения сын подозреваемого скончался на месте. В настоящее время стрелявший свою вину признал. В содеянном не раскаивается.
|16 октября в 16:55
Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили, что виновником загрязнения стало ООО «Лес-Сервис», его деятельность приостановили на 30 суток.
|16 октября в 16:31
Во время осеннего призыва на медицинские комиссии вызовут около 2 000 молодых людей. Основная категория – это студенты, которые будут оформлять право на отсрочку.
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Зачем устраивают ярмарку в необустроенном месте - прямо на дороге?
и зачем надо было деньги тратить-если участковых ни когда на месте не бывает-хоть зазвонись
А в чем заключается социальная значимость бассейна на 50 метров или зоопарка с яхт-клубом ? Ой, наверное если...
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