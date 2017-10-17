В Челнах выступят бабушки из Бураново

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17 октября в 17:54
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным в России с 2019 года‍
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным в России с 2019 года‍

Планируется, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля, сообщают в Рособрнадзоре. Экзамен будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут одиннадцатиклассники.
17 октября в 17:22
В ПФР Челнов рассказали, как можно узнать о сформированных пенсионных правах
В ПФР Челнов рассказали, как можно узнать о сформированных пенсионных правах

Для получения информации зарегистрируйтесь на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

17 октября в 16:37
Жители Татарстана жалуются на излишнее тепло в квартирах
Жители Татарстана жалуются на излишнее тепло в квартирах

В Доме правительства РТ отметили, что если у жильцов домов есть серьезные замечания в адрес управляющих компаний, то им следует обращаться в жилищную инспекцию.

17 октября в 15:37
В Челнах людей с инвалидностью научат создавать сайты и веб-приложения
В Челнах людей с инвалидностью научат создавать сайты и веб-приложения

Седьмого ноября в ИТ-парке начнется обучение по WEB-разработке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный проект называется «inIT».

17 октября в 08:37
В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»
В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»

В этом году конкурс пройдет по 15 номинациям. Студенты города могут подать свои заявки до 5 ноября в МЦ «Нур», в кабинет Городского студмовета.

17 октября в 08:27
Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов
Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов

Ведомство хочет запретить курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Жители нижних этажей не должны вдыхать дым.
17 октября в 08:11
В РТ за неделю заразились ОРВИ 13 тысяч человек
В РТ за неделю заразились ОРВИ 13 тысяч человек

На сегодня заболеваемость на территории республики ниже эпидпорога на 7,8%, уточняют специалисты Роспотребнадзора.

17 октября в 08:07
В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху
В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху

От полученного огнестрельного ранения сын подозреваемого скончался на месте. В настоящее время стрелявший свою вину признал. В содеянном не раскаивается.

16 октября в 16:55
Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать в городе
Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать в городе

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили, что виновником загрязнения стало ООО «Лес-Сервис», его деятельность приостановили на 30 суток.

16 октября в 16:31
В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра в армию
В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра в армию

Во время осеннего призыва на медицинские комиссии вызовут около 2 000 молодых людей. Основная категория – это студенты, которые будут оформлять право на отсрочку.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
17 октября 2017г. 20:18

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в 13:08
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах выступят бабушки из Бураново

В Челнах выступят бабушки из Бураново

Коллектив, который прославился выступлением на Евровидении, исполнит свои хиты на фестивале финно-угорских народов. Об этом сегодня во время пресс-конференции в мэрии сообщила председатель удмуртской общины Валентина Билык.

Напомним, что мероприятие пройдет 21 октября с 11 до 15 часов на площади перед Органным залом. В программе праздника предполагается выступление фольклорных коллективов из разных республик, а также – выставка традиционного декоративно-прикладного искусства мордвы, мари, удмуртов.

В рамках фестиваля также пройдет фестиваль пельменей с дегустацией пельменей и розыгрышами призов

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