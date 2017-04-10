В Челнах задержали мужчину, который напал на водителя маршрутки



Росэнергобанк лишился лицензии

Банк отказался публично раскрывать данные о соблюдении обязательных нормативов за сентябрь и октябрь 2016 года и прекратил обязательства по субордам на 1,5 млрд рублей.



В РТ появится трасса в обход Нижнекамска и Набережных Челнов

Предполагается, что дорога будет проложена от трассы М-7 «Волга» в районе Мамадыша с мостом через реку Кама и обходом городов Нижнекамск и Набережные Челны.



В РТ мужчина прибил охранника микроволновой печью

С черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали в городскую больницу №12. Однако от полученных травм, не приходя в сознание, охранник скончался.



Депутаты Госсовета Татарстана требуют отменить систему «Платон»

Законодательная инициатива по отмене системы «Платон» подготовлена депутатом от КПРФ Артемом Прокофьевым по итогам митинга дальнобойщиков, прошедшего в минувшие выходные.