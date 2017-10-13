В Челнах задержали мужчину, который воровал светильники в подъезде

Заявление в полицию от управляющей компании «Электротехников» по факту кражи светильников в подъезде дома 5//07 поступило в начале октября. Материальный ущерб, причиненный УК составил более 7 тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого в краже, а затем и задержать его. Нигде не работающий, трижды судимый за кражи житель 25 комплекса отпираться не стал и во всем сознался, передает пресс-служба УМВД города.
Выяснилось, что мужчине очень понадобились деньги и он решил заработать их криминальным путем. 3 октября ранним утром, из одного из подъездов жилого дома мужчина украл семь светодиодных светильников. Затем, вышел на ближайшую остановку общественного транспорта и стал предлагать свой трофей прохожим.
Сколько человек отказалось в покупке ворованных плафонов освещения преступник уже не помнит, но нашелся мужчина, который купил осветительные приборы по сто рублей за штуку. В отношении 31-летнего жителя Автограда возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Комментарии посетителей
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!