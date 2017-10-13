В Челнах задержали мужчину, который воровал светильники в подъезде

Заявление в полицию от управляющей компании «Электротехников» по факту кражи светильников в подъезде дома 5//07 поступило в начале октября. Материальный ущерб, причиненный УК составил более 7 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого в краже, а затем и задержать его. Нигде не работающий, трижды судимый за кражи житель 25 комплекса отпираться не стал и во всем сознался, передает пресс-служба УМВД города.

Выяснилось, что мужчине очень понадобились деньги и он решил заработать их криминальным путем. 3 октября ранним утром, из одного из подъездов жилого дома мужчина украл семь светодиодных светильников. Затем, вышел на ближайшую остановку общественного транспорта и стал предлагать свой трофей прохожим.

Сколько человек отказалось в покупке ворованных плафонов освещения преступник уже не помнит, но нашелся мужчина, который купил осветительные приборы по сто рублей за штуку. В отношении 31-летнего жителя Автограда возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.