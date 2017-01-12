В Челнах задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся

Водитель оставил место ДТП, но утверждает, что не собирался скрываться. Инспекторы довольно быстро разыскали человека, который сбил 11-летнего мальчика и уехал. Когда мальчик добрался до дома, его родители вызвали сотрудников ГИБДД и «скорую помощь».

Авария произошла около пяти часов вечера на проспекте Дружбы Народов. Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Легковой автомобиль Renault Duster задел ребенка и врезался в дорожный знак, но вызывать инспекторов ГИБДД водитель не стал. «Не думал, что буду числиться как скрывшийся с места аварии. Ведь я остановился, а от моего предложения вызвать «скорую» мальчик отказался, сказав, что у него ничего не болит», - говорит Данил Фазлиев.

Пострадавший мальчик вместе со своим папой приехал в Госавтоинспекцию. Школьник провел несколько часов в БСМП, где проходил обследование. К счастью, серьезных травм он не получил, только ушиб бедра.

Инспекторы еще раз напоминают, что о таких ДТП, как наезд на пешехода - обязательно нужно сообщать в ГИБДД. И не важно, насколько хорошо чувствует себя пострадавший человек. Тем более, когда речь идет о детях.

За оставление места аварии водителю грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, либо арест до 15-ти суток, сообщает Эфир-24.