В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев

В Набережных Челнах задержан депутат городского совета от "Единой России", бизнесмен Сергей Яковлев. Как сообщил "Вечерке" источник в правоохранительных органах, в данный момент народный избранник находится в ОП "Центральный". По предварительным данным Яковлева задержали за неуплату штрафов по линии ГИБДД. Мы уточняем информацию. Связаться с депутатом нам пока не удалось.

Сергей Яковлев известен скандальными публикациями в "Живом журнале", где он открыто критикует мэра города Наиля Магдеева и руководителя исполкома Рината Абдуллина, а так же открытыми письмами к руководству страны, в которых призывал Владимира Путина и Дмитрия Медведева исключить Магдеева и Абдуллина из "Единой России". Неделю назад Сергей Яковлев, ставший оппозиционером внутри партии, заявил о создании в городе центра помощи бизнесменам, пострадавшим от коррупции.