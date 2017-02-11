В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев

В Набережных Челнах задержан депутат городского совета от "Единой России", бизнесмен Сергей Яковлев. Как сообщил "Вечерке" источник в правоохранительных органах, в данный момент народный избранник находится в ОП "Центральный". По предварительным данным Яковлева задержали за неуплату штрафов по линии ГИБДД. Мы уточняем информацию. Связаться с депутатом нам пока не удалось.
Сергей Яковлев известен скандальными публикациями в "Живом журнале", где он открыто критикует мэра города Наиля Магдеева и руководителя исполкома Рината Абдуллина, а так же открытыми письмами к руководству страны, в которых призывал Владимира Путина и Дмитрия Медведева исключить Магдеева и Абдуллина из "Единой России". Неделю назад Сергей Яковлев, ставший оппозиционером внутри партии, заявил о создании в городе центра помощи бизнесменам, пострадавшим от коррупции.
Комментарии посетителей
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
яковлев, если ты сам лезешь в такой замес, ты должен быть готов к тому, что и в отделении у них не будет...
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Игорь, примите холодный душ. Или вызовете девушку из досуга. Она почешет вам гениталии, благо в Челнах с этим...
А советский союз не хотите вспомнить? Чиновники боялись народа, не наглели, а сейчас плевать им на народ....
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а то, что существуют ЗППП и вобще, облико морале, ферштеен?
Так вы повышайте услуги ЖКХ каждый месяц.Доходы населения падают а жизнь дорожает.Так где взять деньги на...
Наверное этот мед.центр хотели построить в 45 ом комлексе им сдесь зарубили сейчас ищут новое место.
Ну подумаешь зачесались гениталии ну и что?
И пусть у Шендеровича матрас конфискуют.
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