В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты

В челнинском зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» появились ястребы-тетеревятники. В КСШ задумались о возрождении традиций соколиной охоты, передают «Вести КАМАЗа».

Сейчас хищники живут в специальных вольерах с навесами от дождя и галькой на полу, чтобы не копились пыль и влага. Тренируются пернатые по расписанию. Найти общий язык с ястребом – задача не из легких. Птица должна понять, что человек ей не враг. На отработку простых трюков иногда уходят недели.

«Рабочая птица быстро дичает. Поэтому каждый день мы с ним занимаемся. Прежде, чем выйти в лес, желательно хотя бы час-два его поносить», - говорит сокольник Вадим Ермоленко. Специалисты по работе с птицами готовят представление, где ястребы-тетеревятники будут участвовать в шоу-номерах конноспортивной школы, сообщает ГТРК «Татарстан»