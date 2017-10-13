В Челнах задумались о возрождении традиций соколиной охоты

В челнинском зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар» появились ястребы-тетеревятники. В КСШ задумались о возрождении традиций соколиной охоты, передают «Вести КАМАЗа».
Сейчас хищники живут в специальных вольерах с навесами от дождя и галькой на полу, чтобы не копились пыль и влага. Тренируются пернатые по расписанию. Найти общий язык с ястребом – задача не из легких. Птица должна понять, что человек ей не враг. На отработку простых трюков иногда уходят недели.
«Рабочая птица быстро дичает. Поэтому каждый день мы с ним занимаемся. Прежде, чем выйти в лес, желательно хотя бы час-два его поносить», - говорит сокольник Вадим Ермоленко. Специалисты по работе с птицами готовят представление, где ястребы-тетеревятники будут участвовать в шоу-номерах конноспортивной школы, сообщает ГТРК «Татарстан»
Комментарии посетителей
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!