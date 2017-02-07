В Челнах закрыли кафе, в котором отравился посетитель

Административное дело в отношении владелицы кафе возбудили после обращения одного из клиентов, сообщает пресс-служба городского суда. Он сообщил, что ему подурнело после того, как он съел в «Мадине» салат из капусты, суп «Шурпа» и котлеты. 27 января в 9:45 Роспотребнадзор провел в заведении проверку, материалы которой передал в суд.

В суде, предприниматель признала вину и пообещала устранить нарушения.

В итоге, кафе, расположенное на рынке «Тулпар» решением суда закрыли на 30 суток.