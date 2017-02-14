В Челнах замело детские площадки

В Челнах молодые мамы жалуются, что этой зимой с детьми негде гулять - снег со специализированных площадок не убирается. "Детям не дают детские сады, соответственно гуляют они с мамами возле дома, однако вынуждены гулять где придется, так как большинство детских площадок занесены снегом" - написала Лилия в "Народный контроль". В отделе по благоустройству города женщине посоветовали обратиться в управляющую компанию, однако она уверена, что проблема эта повсеместная и общегородская.