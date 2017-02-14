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15 февраля в 12:37
Большинство вкладчиков Татфондбанка решили оставить свои деньги в банке-агенте по выплатам
Большинство вкладчиков Татфондбанка решили оставить свои деньги в банке-агенте по выплатам

Руководитель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал журналистам, о том, как их банк проводил выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка.

15 февраля в 11:57
В Челнах фельдшеру скорой помощи пьяный мужчина нанес черепно-мозговую травму
В Челнах фельдшеру скорой помощи пьяный мужчина нанес черепно-мозговую травму

Бригада скорой выехала на вызов в 26 комплекс Нового города. Во время осмотра пациент устроил скандал и ударил фельдшера по голове.

15 февраля в 11:55
В РТ ребенок упал в снег и притворился спящим при виде делегации с Миннихановым
В РТ ребенок упал в снег и притворился спящим при виде делегации с Миннихановым

В соцсетях появилась фотография мальчика, который притворился спящим при виде делегации во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

15 февраля в 11:22
Нюша стала наставницей вокалиста из Челнов
Нюша стала наставницей вокалиста из Челнов

Юный певец Нурлан Исмаилов прошел этап слепых прослушиваний в проекте “Голос. Дети” с песней Полада Бюль-Бюль оглы.

15 февраля в 10:07
В Челнах замело детские площадки
В Челнах замело детские площадки

Молодые мамы жалуются, что это зимой с детьми негде гулять - снег со специализированных площадок не убирается.

15 февраля в 09:49
Прокуратура: ПАД плохо убирает снег
Прокуратура: ПАД плохо убирает снег

Надзорное ведомство несколько раз привлекало руководство предприятия к ответственности и теперь вынесло представление в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина.

15 февраля в 08:38
18 и 19 февраля в Челнах на ипподроме пройдут гонки на «Кубок Салавата»
18 и 19 февраля в Челнах на ипподроме пройдут гонки на «Кубок Салавата»

Это единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Большая часть призового фонда будет передана в детский дом.

14 февраля в 15:37
На пожаре в Челнах погиб мужчина
На пожаре в Челнах погиб мужчина

Горение произошло в одном из дачных домиков садоводческого общества «Заря».

14 февраля в 15:20
Анна Седокова записала дуэт с челнинской сиротой
Анна Седокова записала дуэт с челнинской сиротой

Билет в мир большого шоу-бизнеса получила 19-летняя девушка без рук и без ног Вероника Лазарева.

14 февраля в 14:41
Из правил благоустройства Челнов уберут пункт о запрете парковаться на газонах
Из правил благоустройства Челнов уберут пункт о запрете парковаться на газонах

Но штрафы за это будут налагаться в соответствии с КОАП РТ и другими федеральными законами.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Новости

Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
15 февраля 2017г. 12:57

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в 10:07
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах замело детские площадки

В Челнах замело детские площадки

В Челнах молодые мамы жалуются, что этой зимой с детьми негде гулять - снег со специализированных площадок не убирается. "Детям не дают детские сады, соответственно гуляют они с мамами возле дома, однако вынуждены гулять где придется, так как большинство детских площадок занесены снегом" - написала Лилия в "Народный контроль". В отделе по благоустройству города женщине посоветовали обратиться в управляющую компанию, однако она уверена, что проблема эта повсеместная и общегородская.

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