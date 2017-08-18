В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”

Министерство юстиции России внесло «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в стране организаций. Об этом сообщается на сайте министерства.

Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах. А значит, под запрет попала и челнинская ячейка организации. Решение принято в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» на основании постановления Верховного Суда от 20 апреля 2017 года и апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17 июля.

Минюст обратился в Верховный Суд с иском о запрете организации в России в марте. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения антиэкстремистского законодательства. Головную организацию через несколько дней после этого внесли в список экстремистских организаций Минюста.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В мире насчитывается более семи миллионов его приверженцев. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Иеговистам запрещены некоторые медицинские манипуляции, включая переливание крови, были случаи, когда участники движения отказывались от жизненно важных операций (по некоторым данным, певец Принс не стал делать операцию по замене тазобедренных суставов, которая невозможна без гемотрансфузии, именно по религиозным соображениям). Из-за этого движение часто обвиняют в пренебрежении человеческой жизнью. Кроме того, сторонники этой веры отказываются служить в армии.