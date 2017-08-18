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18 августа в 08:07
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей
С начала года в Челнах из-за москитных сеток из окна выпало трое детей

Прокуратура города просит родителей не оставлять своих малолетних детей без надлежащего контроля.

17 августа в 16:41
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года
Телемедицина «врач-пациент» станет доступной в РТ с начала 2018 года

- Существуют девайсы, которые меряют давление, уровень сахара, холестерина. Все это можно вписать в информационную систему, после чего удаленно врач проконсультирует пациента, - заявил Адель Вафин.

17 августа в 15:12
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”
В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”

Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах.

17 августа в 14:37
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы
На “КАМАЗе” почти откажутся от синтетической робы

В ткани корпоративной рабочей формы заводчан будет больше хлопка, чем раньше.

17 августа в 14:25
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»
“АК БАРС“ Банк: «Кажется, ложь начинается»

Глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов призвали предпринимателей не реагировать на слухи.

17 августа в 13:57
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам
Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам

На самом деле этот праздник является частью паломничества в Мекку, а так как не каждый может совершить поход в долину Мина, приносить жертву принято повсюду, где могут быть верующие.

17 августа в 12:19
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ
Восемь оппозиционеров из Челнов намерены пожаловаться в ЕСПЧ

Решения о штрафах за участие в пикете выносились в Набережночелнинском суде, и все участники пытались обжаловать постановления в Верховном суде Татарстана.

17 августа в 11:33
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

17 августа в 10:33
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.

17 августа в 10:04
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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18 августа 2017г. 08:20

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в 15:12
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах запретили “Свидетелей Иеговых”

В Челнах запретили &#8220;Свидетелей Иеговых&#8221;

Министерство юстиции России внесло «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в стране организаций. Об этом сообщается на сайте министерства.

Речь идет как об управляющем центре религиозной общины, так и о 395 местных филиалах. А значит, под запрет попала и челнинская ячейка организации. Решение принято в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» на основании постановления Верховного Суда от 20 апреля 2017 года и апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17 июля.

Минюст обратился в Верховный Суд с иском о запрете организации в России в марте. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения антиэкстремистского законодательства. Головную организацию через несколько дней после этого внесли в список экстремистских организаций Минюста.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В мире насчитывается более семи миллионов его приверженцев. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Иеговистам запрещены некоторые медицинские манипуляции, включая переливание крови, были случаи, когда участники движения отказывались от жизненно важных операций (по некоторым данным, певец Принс не стал делать операцию по замене тазобедренных суставов, которая невозможна без гемотрансфузии, именно по религиозным соображениям). Из-за этого движение часто обвиняют в пренебрежении человеческой жизнью. Кроме того, сторонники этой веры отказываются служить в армии.

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Комментарии:


. 17.08.2017 16:29

Ох, только бумагу портить.

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. 18.08.2017 08:20

А в Челнах штаб-квартира отель Татарстан и “европосёлок” Маленькая Страна ???
:))

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