В Челнах запустили один из крупнейших в России комплексов по переработке мяса птицы

Холдинг «АГРОСИЛА» ввел в эксплуатацию новый производственный комплекс «Челны-МПК, на строительство которого ушло более трех миллиардов рублей. Сегодня состоялось торжественное открытие, на котором присутствовал и президент РТ Рустам Минниханов.
Мощность комплекса составляет 144 тонны в сутки или 49 500 тонн в год. Ожидается, что запуск нового производства позволит компании в разы увеличить объемы производимой продукции и войти в десятку крупнейших федеральных производителей.
- Уверен, что этот процесс на этом не остановится - это первый пусковой комплекс, - выступил Минниханов. - Это рабочие места, доходы наших граждан, налоги и это престиж, потому что нам важно, чтобы сегодня люди получали качественную отечественную продукцию исключительно высокого качества - никаких добавок. В том числе халяльная продукция мирового уровня, она открывает нам любые рынки.
Заместитель генерального директора по переработке Рамиль Мухаметшин рассказал, что на сегодняшний день на предприятии работает 585 человек. Ежедневно выпускается порядка 50-60 тонн продукции.
- К концу года планируем выпускать порядка 100 тонн и количество людей будет порядка 895 человек. На полном запуске запланированная численность 1200 человек, - отметил он.
На сегодняшний день компания покрывает 65% от всей реализуемой продукции в Татарстане. Ожидается, что новое предприятие поможет увеличить этот процент.
- У нас ведется работа по увеличению сроков хранения, объема упакованной продукции. Мы этим планируем увеличивать и регионы поставки. Мы единственная компания, которая будет производить сырокопченые колбасы в промышленном масштабе, в том числе халяльные сырокопченые колбасы. Срок их хранения 6-8 месяцев, соответственно это позволит нам при необходимости выходить на зарубежные рынки.
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