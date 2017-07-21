В Челнах заработают три новых светофора

Все они появятся по первой автодороге: рядом с гипермаркетом "Эссен" на Сидоровке, на Сармановском тракте и напротив "Гараж 2000".

Как сообщили "Вечерке" в отделе пропаганды ГИБДД города, светофоры должны заработать в течение недели.

Помимо этого на трассе М7 убирают два разворота. Один из них исщезнет на участке от БСИ до Сармановского тракта.

Разворот убирают и в районе Автодорстроя. Теперь автомобилисты будут разворачиваться через Орловское кольцо.