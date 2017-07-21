В Челнах заработают три новых светофора

|21 июля в 13:18
Отдыхающий в данный момент в Турции житель Челнов поделился фотографиями последствий ЧП в социальных сетях.
|21 июля в 13:04
Сейчас в общественном транспорте проходит тестирование новой системы оплаты проезда.
|21 июля в 10:31
Мастер-класс на бульваре Энтузиастов стал местом творческого общения художников и горожан. Занятия по пленэрной живописи проводятся каждый четверг с 11 часов. Приглашаются все желающие.
|21 июля в 10:14
19 июля на стадионе «КАМАЗ» прошел футбольный матч челнинского «КАМАЗа» против ульяновской «Волги» в первом туре ПФЛ.
|21 июля в 09:47
Все они появятся по первой автодороге. Помимо этого на трассе М7 убирают два разворота.
|21 июля в 09:22
Снегоход может развивать скорость до 110 км/ч и буксировать прицеп весом до 250 кг. Покупка техники обошлась почти в 400 тысяч рублей.
|21 июля в 09:02
Прах художника потревожили, чтобы «получить образцы останков и определить, является ли он биологическим отцом женщины», которая подала иск о признании себя его дочерью.
|21 июля в 08:45
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
|21 июля в 08:13
Стихия вызвала небольшое цунами, которое привело к подтоплению ряда отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис.
|20 июля в 17:28
Ему предъявляют обвинение в превышении, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в вымогательстве.
Комментарии посетителей
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