В Челнах зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы

На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы. Об этом мэр Автограда Наиль Магдеев сообщил на итоговой пресс-конференции, посвященной результатам деятельности муниципалитета в первом полугодии.

«У нас в городе официально зарегистрировано всего 1200 – 1300 безработных. Центр занятости предлагает более 6 тысяч вакансий, – сказал Наиль Магдеев. – За этими показателями стоит работа предприятий города, которые наращивают производство, привлекают кадры, создают новые рабочие места. Это ответ на вопрос, есть ли работа в городе? Ответ очевиден: работа есть. Но для того чтобы ее получить, нужно желание работать, при этом не стоит бояться переподготовки. Ведь современные реалии таковы, что они требуют новых подходов к работе».

При этом средняя заработная плата в Челнах по итогам первого полугодия, по словам спикера, составила 31 тыс. 220 рублей. «Хотелось бы, чтобы этот показатель был больше, – заметил Наиль Магдеев. – Потому что детей и денег много не бывает. Да и экономика города во многом зависит от платежеспособности населения. Это факт известный. Но пока имеем, сколько имеем».

В первом полугодии в городе наблюдался и прирост населения. «В 2016 году нас было 526 тысяч человек. По данным на 1 января 2017 года, численность Челнов оказалась на уровне 530 тысяч человек. За первое полугодие 2017 года прирост составил 1350 человек. Это один из лучших показателей по республике», – уточнил Магдеев.

По его словам, средняя продолжительность жизни в городе составляет 74 года, тогда как в Татарстане этот показатель – 72 года, в России – 70 лет. При этом средний возраст жителей Челнов довольно молодой – 37 лет.

Об улучшении жизни в Автограде говорит и тот факт, что уровень преступности в первом полугодии здесь упал на 32 процента, пишет Татар-Информ.

«Все положительные тенденции в той или иной мере связаны с экономикой, – заметил Магдеев. – Если экономика города начинает развиваться, то во всех остальных направлениях также идет положительная динамика».