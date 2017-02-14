В Челнах железный штырь торчит прямо на детской ледяной горке



Водители Челнов предупреждают о снежной буре за городом

По словам очевидцев, из-за сильного бокового ветра на дороге Челны-Заинск, фура сползла в кювет. МЧС разослало предупреждение.



Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями

Он препятствовал взысканию со своего семейного бизнеса кредитного долга на сумму более 136 млн рублей.



Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные

Для зарядки электробуса, который тестируется сейчас на маршрутах Санкт-Петербурга, требуется всего 6 минут.



Полицейские Челнов задержали воришек светильников из новостроек

Рабочие управляющей компании обнаружили отсутствие более 100 светильников общей стоимостью свыше 90 тысяч рублей.



В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту

Налетчиков, которые требовали с него деньги и передачи документов на машину, остановили прохожие.



В Казань с «визитом дружбы» приедет мэр Парижа Анн Идальго

В конце декабря между столицами Татарстана и Франции было подписано соглашение о работе в сфере развития туризма, культуры и спорта.



Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов

Власти города посоветовали надзорным органам их не наказывать, а “в тактичной форме посмотреть, что там происходит”.