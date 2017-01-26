В Челнах женщину обокрал ее гость

21 января в полицию обратилась 56-летняя жительница Автограда, сообщив, что у нее похитили ювелирные украшения на сумму 142 тысячи рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 42-летний безработный челнинец. Мужчина сознался в содеянном – похитить драгоценности ему удалось во время одного из визитов в гости к пострадавшей. Часть похищенного он вернул.

Также сотрудниками полиции раскрыта кража, совершенная в декабре прошлого года. Тогда от действий злоумышленников пострадал житель поселка Замелекесья – неизвестные похитили из его квартиры золотые изделия на сумму 90 тысяч рублей. Полицейские разыскали подозреваемого в краже – 24-летнюю родственницу потерпевшего, проживающую в соседней квартире. Девушка созналась в содеянном и уже вернула часть похищенного.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.