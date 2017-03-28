В Челнах женщину, пырнувшую ножом сотрудника «скорой», взяли под стражу

29-летнюю Евгению Рябову, которая набросилась с ножом на сотрудницу службы «скорой помощи», взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Напомним, что 25 марта 2017 года в городе Набережные Челны местный житель вызвал сотрудников «скорой помощи» для оказания помощи его пятимесячной дочке. Когда медики приехали, женщина, являющаяся тетей заболевшего ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки, ранила работника "скорой помощи", нанеся ей два удара ножом. Пострадавшая женщина была госпитализирована.

Вину подозреваемая признала полностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства нападения на медика. Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника «скорой помощи», который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете.