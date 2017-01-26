В Челнах жители поселка Элеваторная гора утопают в снегу

Жалоб на несвоевременную уборку снега поступают в этом году от жителей Набережных Челнов очень много. Портал "Народный контроль" просто завален сообщениями подобного рода. МУП ПАД еженедельно отчитывается о проделанной работе и заверяет, что смены снегоуборочной техники работают в круглосуточном режиме. Однако, жильцы отдаленной от центра части - поселка Элеваторная гора утверждают, что не видели грейдеров и тракторов с прошлого года.

"Отрезок улицы Чапаева с домами 1, 3, 5, 1А, 3А, 5А не очищался от снега уже больше месяца - с декабря 2016 года! Ни проехать, ни пройти невозможно!" - написали они в "Народный контроль" и приложили в доказательство фотографии.