В Челнах жители поселка Элеваторная гора утопают в снегу

Жалоб на несвоевременную уборку снега поступают в этом году от жителей Набережных Челнов очень много. Портал "Народный контроль" просто завален сообщениями подобного рода. МУП ПАД еженедельно отчитывается о проделанной работе и заверяет, что смены снегоуборочной техники работают в круглосуточном режиме. Однако, жильцы отдаленной от центра части - поселка Элеваторная гора утверждают, что не видели грейдеров и тракторов с прошлого года.
"Отрезок улицы Чапаева с домами 1, 3, 5, 1А, 3А, 5А не очищался от снега уже больше месяца - с декабря 2016 года! Ни проехать, ни пройти невозможно!" - написали они в "Народный контроль" и приложили в доказательство фотографии.
Комментарии посетителей
В итоге, после прочистки вентиляции, лучше стало?
Вы в это верите? А где ещё, кроме Аксубаевской школы, вменяют в обязанность уборщицы сбор денежных средств на...
Судебно-медицинская служба РФ является частью подразделением Министерства здравоохранения. Поэтому...
Уважаемый, г-н Нуруллин! Хочу Вам сообщить, что я по рекомендации своего ЖРЭУ -5,поставила эти клапаны.. И...
Мракобесие
Мало ли чего я знаю и умею... Когда болеет ребёнок, все мы становимся просто истеричными мамами... А 2 года назад...
Информационной политике. Про журналиста же пишите.
Катерине: к вам отнеслись по-человечески по-тому что вы сама врач из Челнов,знаете грамотно болезни,симптомы...
С 14 января 2017 г. расписание движения маршрутов следующее: Из Елабуги (ост. 4 мкрн): 6:00, 6:30, 7:20, 7:50, 10:25, 11:30, 12:20, 13:00,...
И все же ,даже сам челнинский модник,был скопирован от и до(контент,аватарка и прочее) с “казанского модника”...
Нужно расписание челнинского автобуса № 114, редакция опубликуйте его пожалуйста.
столько лет ездил автобус-никому не мешал! а сейчас, видите ли, нельзя по городу ездить! все для людей. Верните...
больная какая-то
Такая группа есть. В статье смогла привести примеры постов, которые хоть как-то (по соображениям цензуры)...
Маленькая хитрость, или как перевести на практическую плоскость вангование вадика. Все очень просто - все...
Сергей, утрешься. Тебе не в первой.
Этот 123 всех уже слюной забрызгал. Глупыш))))
https://vk.com/public138166425
Еще один прыщ на ... СиРОЖА, ты же из другой ветки. Там где непришитые бездипломники живописуют как здорово...
Проверили, такой группы, про которую Вы пишите, в соцсетях нет. Пенсионеры , конечно не могу т проверить, а...