В Челнах зоозащитники собирают деньги на лечение кошки, которую сбросили с балкона

Накануне в доме 25/06 с балкона 14 этажа на подъездный козырек сбросили маленькую кошку. Об этом сообщили в одной из челнинских групп помощи бездомным животным. В тот же вечер животное забрали волонтеры на передержку.

«В подъезде дома установлены камеры видеонаблюдения, по записям выяснилось, что живодерами оказались 3 маленькие девочки, одна примерно 6 лет, и двоим примерно по 10. Они зашли в подъезд примерно в 16.20, взяли кошку на первом этаже, видимо знали, что она там. Поднялись с ней на 14 этаж. В 16:32 с балконного помещения они выбежали уже без кошки, если приглядеться, то в окне видно, как падает кошка, девочки посмеялись, спустились на лифте и ушли из подъезда» – сообщают волонтеры.

По данным зоозащитников, одна из девочек живет в этом доме.

Сегодня утром кошку свозили в ветеренарную клинику. У нее диагностировали перелом таза, сотрясение мозга, нарушения в мочевом пузыре. Сейчас кошка находится на передержке, но ее срочно нужно везти в клинику в Казань. Машину, на которой повезут питомца, уже нашли. Теперь волонтеры собирают нужную на лечние сумму.