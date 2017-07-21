В челнинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой

В общественном транспорте Набережных Челнов проходит тестирование новой системы оплаты проезда банковской картой или смартфоном (с помощью Google-приложения по IPAS). Пока она установлена в салоне двух автобусов маршрута № 27. С помощью специальных терминалов можно оплатить проезд банковской картой или смартфоном.
- Сейчас мы ведем переговоры с рядом банков для того, чтобы ускорить внедрение системы оплаты в пассажирском транспорте без ввода пин-кода, - цитирует пресс-служба исполкома начальника отдела транспорта и связи Руслана Ибрагимова. - В случае востребованности услуги подобная система будет распространена и в других автобусах, курсирующих в городе. Также мы нацелены на то, чтобы в Челнах внедрялась система бесконтактной системы оплаты карт. Такое использование транспортных и маршрутных карт сэкономит время для оплаты пассажирами.
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