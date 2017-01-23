В челнинской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман

Комната для намаза (женская и мужская) и молельная комната для православных христиан открылись в стационаре 1/09. Администрация больницы предоставила верующим отдельные помещения, после чего прихожане своими силами сделали ремонт, сообщает пресс-служба мэрии.

На открытии присутствовал руководитель Управления здравоохранения по г. Набережные Челны МЗ РТ Олег Сабаев. По его словам, помещения для молитвы – первый шаг к тому, чтобы создать в больнице комфортную атмосферу для верующих. Причиной болезни могут стать и духовные недуги. Здесь будут лечить души пациентов.

В молельной комнате для мусульман, расположенной на 2 этаже в отделении неврологии №1 прочитали первый намаз.

Молельная комната для православных христиан находится в отделении неврологии №2 на 2 этаже. Она освящена в честь Иоанна Предтечи. Службы здесь будут проходить по выходным. Теперь у пациентов есть возможность, находясь в больнице помолиться о скорейшем выздоровлении.