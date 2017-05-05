В челнинском частном детсаду дети заболели кишечной инфекцией

Малыши почувствовали себя плохо после посещения дошкольного заведения в 60-ом комплексе, сообщает Эфир-24. Врачи сразу сообщили о зарегистрированной вспышке инфекционного заболевания в Роспотребнадзор.

Санитарно-эпидемиологическое расследование выявило многочисленные грубые нарушения в части организации питания детей: функции повара исполнял воспитатель, не было условий для раздельного мытья кухонной и столовой посуды, мяса и овощей. Все продукты резались на одной разделочной доске.

Частный мини-сад, который посещали десять детей возрастом до 3 лет, закрыли до устранения нарушений.