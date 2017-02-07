В челнинском дельфинарии прошел благотворительный показ премьеры

3 февраля в Набережночелнинском дельфинарии прошел благотворительный показ премьеры нового театрализованного шоу «Тридевятое царство в гостях у дельфинов». Новое шоу – это совместный проект дельфинария и елабужских артистов.

Премьерный показ посетило более 300 детей из детских домов Закамского региона, детей с ограниченными возможностями, а также детей из приемных семей.

Дети смогли насладиться не только выступлениями морских артистов дельфинария: пятнистого тюленя, белого кита, морских котиков и дельфино, но и увидеть уже полюбившихся героев русских сказок.