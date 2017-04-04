В челнинском клубе задержали мужчину под наркотой

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков проверили развлекательные заведения города. При этом стражи порядка обращали внимание на поведение посетителей, чтобы выявить лиц, причастных к употреблению или распространению наркотических веществ, передает пресс-служба УМВД города.
В итоге на медицинское освидетельствование были отправлены 25 человек. Экспресс-тест одного из посетителей 41-летнего жителя 38-го микрорайона - подтвердил факт потребления им запрещенных веществ.
Стражи порядка напоминают, что челнинцы могут анонимно сообщить об известных им фактах распространения и потребления наркотических средств, задать вопросы. Единый телефон доверия по Республике Татарстан 8-(843)-291-20-02, для sms-сообщений 8-987-290-50-02. Телефон доверия в Набережных Челнах 37-90-09.
Комментарии посетителей
Ну конечно, теперь воспитатель во всем виноват-не уследила за 25 детьми, которым в школу скоро. А чем эти...
Да откуда он может знать? Розалия и Ринат сами-то об этом узнали только неделю назад, когда вся эта шумиха...
Жулик ушёл, но не совсем
Подтверждаю, Розалия Маликовна Магдеева двоюрдная сестра Рината Абдуллина. Может Магдеев просто не вкурсе?
извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...
по твоему комменту понятно, что ты путинист заядлый, живешь в дерьме, еще радуется) согласен тем, что пора...
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...