В челнинском клубе задержали мужчину под наркотой

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04 апреля в 11:14
С 25 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим
С 25 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим

На майские праздники отдыхающим будет запрещено приготовление пищи на открытом огне-кострах и мангалах.

04 апреля в 10:35
По Челнам наряд на весенний призыв составил 397 человек
По Челнам наряд на весенний призыв составил 397 человек

Основной акцент будет делаться, как и в предыдущие призывы, на граждан, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование.

04 апреля в 10:12
Росстат: Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду
Росстат: Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду

При этом, 75% наемных работников крупных и средних предприятий и организаций находится у черты бедности.

04 апреля в 09:22
После таракта в Санкт-Петербурге в Татарстане усилили меры безопасности
После таракта в Санкт-Петербурге в Татарстане усилили меры безопасности

И.о. Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин накануне провел экстренное совещание.

04 апреля в 08:33
2017 год в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма
2017 год в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма

Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов с целью привлечения внимания общества к вопросам сохранения и укрепления здоровья населения.

04 апреля в 08:22
Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил террорист-смертник
Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил террорист-смертник

По данным источника ТАСС, смертник находился в середине вагона, возле дверей. В центре вагона была найдена его рука с проводами, их отправили на экспертизу.

04 апреля в 08:15
СМИ: задержан глава Удмуртии
СМИ: задержан глава Удмуртии

Источник в правоохранительных органах сообщает, что Александр Соловьёв этапирован в Москву.

04 апреля в 08:11
За неделю в Челнах было зарегистрировано 97 преступлений
За неделю в Челнах было зарегистрировано 97 преступлений

Раскрыты два убийства и шесть грабежей; по одному случаю причинения тяжкого вреда здоровью, хулиганству и угону. Также раскрыты 14 краж из 44 совершенных и 9 фактов мошенничества.

04 апреля в 08:00
Воспитанницы детсада в Челнах наелись «Феназепама»
Воспитанницы детсада в Челнах наелись «Феназепама»

В настоящее время девочки выписаны из больницы и вернулись в группу.

03 апреля в 16:32
В челнинском клубе задержали мужчину под наркотой
В челнинском клубе задержали мужчину под наркотой

Всего на медицинское освидетельствование были отправлены 25 человек.


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Правдомер
Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
04 апреля 2017г. 12:39

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в 16:32
Рубрика: Вечерка On-Line

В челнинском клубе задержали мужчину под наркотой

В челнинском клубе задержали мужчину под наркотой

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков проверили развлекательные заведения города. При этом стражи порядка обращали внимание на поведение посетителей, чтобы выявить лиц, причастных к употреблению или распространению наркотических веществ, передает пресс-служба УМВД города.

В итоге на медицинское освидетельствование были отправлены 25 человек. Экспресс-тест одного из посетителей 41-летнего жителя 38-го микрорайона - подтвердил факт потребления им запрещенных веществ.

Стражи порядка напоминают, что челнинцы могут анонимно сообщить об известных им фактах распространения и потребления наркотических средств, задать вопросы. Единый телефон доверия по Республике Татарстан 8-(843)-291-20-02, для sms-сообщений 8-987-290-50-02. Телефон доверия в Набережных Челнах 37-90-09.

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