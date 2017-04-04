В челнинском клубе задержали мужчину под наркотой

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков проверили развлекательные заведения города. При этом стражи порядка обращали внимание на поведение посетителей, чтобы выявить лиц, причастных к употреблению или распространению наркотических веществ, передает пресс-служба УМВД города.

В итоге на медицинское освидетельствование были отправлены 25 человек. Экспресс-тест одного из посетителей 41-летнего жителя 38-го микрорайона - подтвердил факт потребления им запрещенных веществ.

Стражи порядка напоминают, что челнинцы могут анонимно сообщить об известных им фактах распространения и потребления наркотических средств, задать вопросы. Единый телефон доверия по Республике Татарстан 8-(843)-291-20-02, для sms-сообщений 8-987-290-50-02. Телефон доверия в Набережных Челнах 37-90-09.