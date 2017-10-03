В челнинском общежитии ограбили женщину, пока та спала в своей комнате

28 сентября в дежурную часть ОП «Автозаводский» УМВД России по г.Набережные Челны позвонила женщина и сообщила, что в комнату, где она проживает, ворвался незнакомый мужчина. Потерпевшая также рассказала, что он скрылся, забрав с собой ее личные вещи.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Потерпевшая хорошо запомнила приметы и смогла подробно описать нападавшего. В течение часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.
Как выяснилось, ранее мужчина проживал в одной из комнат общежития, где и произошло ограбление. 33-летний задержанный, попав в комнату, не предполагал, что может проснуться хозяйка. Увидев незнакомца, женщина начала звать на помощь, после чего подозреваемый скрылся, прихватив с собой сотовый телефон стоимостью 2 тысячи рублей и сумку с документами, принадлежащие потерпевшей, передает пресс-служба УМВД города.
Похищенное имущество стражами порядка изъято и возвращено владелице. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
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