

В Набережных Челнах рабочие нашли артиллерийский снаряд

Сотрудники пожарно-спасательной части №56 доставили снаряд в специальном ящике с песком на место утилизации.



В Набережных Челнах за 8 лет отремонтируют все детсады

Из республиканского бюджета на эти цели уже было выделено 299 млн рублей, из местного бюджета – 70 млн рублей на те виды работ, которые не вошли в программу.



В челнинском поселке Элеваторная Гора перекрывают движение

С 6 по 17 сентября здесь будут проводиться дорожные работы. При этом, график может корректироваться из-за погодных условий.



Челнинка стала жертвой компьютерных мошенников

Заявление о мошенничестве поступило от мужчины, чья жена активно общается в социальных сетях. Ее мнимая подруга попросила данные пластиковой карты челнинца.



Отопительный сезон в Татарстане может начаться 7 - 10 октября

Минстрой РТ сообщил, что окончание подготовительных работ к отопительному сезону запланировано на 15 сентября.



Под окнами в Челнах нашли тело мужчины в крови

Врачей вызвал прохожий, который заметил, что у дома лежит мужчина в крови. На теле были обнаружены признаки падения с высоты.



В Челнах отпразднуют День танкиста

9 сентября в 15:00 в парке Гренада состоится командно-прикладная эстафета.



В 15 челнинских поликлиниках идет капитальный ремонт

На модернизацию медучреждений города из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд рублей.



Минэнерго предлагает запретить в России лампочки мощнее 50 Вт

Также обсуждается вопрос необходимости создать условия для снижения стоимости энергоэффективных ламп — с $ 3,5 до $ 1,5−2, как, например, в Индии.