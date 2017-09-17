В челниском микрорайоне Замелекесье официально начали строительство новой школы

Первую железобетонную сваю в основание новой школы забили в минувшую субботу, 16 сентября. В торжественном мероприятии принимали участие мэр Челнов Наиль Магдеев, депутат Государственной Думы Альфия Когогина, депутат Государственного Совета РТ Светланы Захаровой и другие представители руководства города.

- Школа нужна в микрорайоне. Школа очень важна. Вы видите, что начиная с 2011 года микрорайон Замелекесье активно строится, развивается, - отметил в своей речи Наиль Магдеев. - В 2014-2015 годах было построено три детских сада. Очень нужных и важных для молодых семей, детей, которые живут и воспитываются здесь.

По его словам, на строительство школы будет потрачено 1 миллиард 40 миллионов рублей. По проекту, школа, которой уже присвоили номер - 39, будет повторять общеобразовательное учреждение в 36 комплексе, открытие которого состоялось пару недель назад. В ней также будут два бассейна, два спортивных зала и большой актовый зал.

- Мы надеемся на наших челнинских строителей. Они умеют строить качественно, быстро, красиво, - отметил Магдеев.

Напомним, что на одном из деловых понедельников, глава города поставил перед строителями задачу - сдать школу к 1 сентября.

- У нас Наилем Гамбаровичем, открою тайну, есть одна мечта на двоих, - в свою очередь поделилась Альфия Когогина. - Пока я - депутат, а он - мэр, мы хотим строить по одной школе каждый год. И мы не только хотим, мы готовы приложить все свои силы и таланты, чтобы эту мечту общую реализовать.