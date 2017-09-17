В челниском микрорайоне Замелекесье официально начали строительство новой школы

Первую железобетонную сваю в основание новой школы забили в минувшую субботу, 16 сентября. В торжественном мероприятии принимали участие мэр Челнов Наиль Магдеев, депутат Государственной Думы Альфия Когогина, депутат Государственного Совета РТ Светланы Захаровой и другие представители руководства города.
- Школа нужна в микрорайоне. Школа очень важна. Вы видите, что начиная с 2011 года микрорайон Замелекесье активно строится, развивается, - отметил в своей речи Наиль Магдеев. - В 2014-2015 годах было построено три детских сада. Очень нужных и важных для молодых семей, детей, которые живут и воспитываются здесь.
По его словам, на строительство школы будет потрачено 1 миллиард 40 миллионов рублей. По проекту, школа, которой уже присвоили номер - 39, будет повторять общеобразовательное учреждение в 36 комплексе, открытие которого состоялось пару недель назад. В ней также будут два бассейна, два спортивных зала и большой актовый зал.
- Мы надеемся на наших челнинских строителей. Они умеют строить качественно, быстро, красиво, - отметил Магдеев.
Напомним, что на одном из деловых понедельников, глава города поставил перед строителями задачу - сдать школу к 1 сентября.
- У нас Наилем Гамбаровичем, открою тайну, есть одна мечта на двоих, - в свою очередь поделилась Альфия Когогина. - Пока я - депутат, а он - мэр, мы хотим строить по одной школе каждый год. И мы не только хотим, мы готовы приложить все свои силы и таланты, чтобы эту мечту общую реализовать.
Комментарии посетителей
Частное мнение бывшей прокурорши и уважаемой мною, но не посещаемой, организации с названием на три буквы,...
до образования татарстана русскоязычные вообще татарский не учили. принуждали учить только татар. и те...
Больше 20 лет потрачено, чтобы понять “неэффективность” ....и ненужность (”Жизнь показывает, что для...
Свыше 135 млн.рублей лучше бы потратили на здравоохранение или безопасность дорожного движения!!! Или ,ещё...
Ну так речь о добровольности. Хочешь - учи, не хочешь - не учи. Обязаловку отменить просят люди.
Пожинаем плоды “ленинской национальной политики”. Если бы по его плану (и плану Сталина) не были созданы...
Титул “известный блогер” - это примерно как “известный суслик”. Известен-то он известен, но в основном только...
“Насильно мил не будешь”. Ох, не зря такая пословица в народе есть. Вот и пожинаем плоды неудачного 22-летнего...
Нормально, теперь у нас ХГ правит бал. А спецслужбы куда смотрят? Придурошная бывшая украинская прокурорша...
Довелось слышать телефонные переговоры работодателя с потенциальным сотрудником...Последний вопрос был : -...
в регулярно проводимом соцопросе выясняются главные проблемы, которые волнуют россиян. и многие годы они...
оказывается в россии никаких проблем нет кроме фильма МАТИЛЬДА.Кому-то хочется устроить майдан по этому...
“А она не платила и еще все время небылицы нам рассказывала. То у нее операция в банкомате не прошла, то...
с одной стороны есть светофор,с другой нет,знаков предупреждающих нет,и еще земляные работы ведут на...
Все вот накинулись сразу. Ситуации разные бывают. А вот теперь ей детей куда девать? Бабушки не у всех есть, да...
так разыскивает,что даже не знает кто паспорт нашел
Шустрые детки...Особенно девочки... Подстрекатели ?
правильно. если бы построили, то потом стали бы притеснять местных: “ваши свиньи могут заразить наших”
прокуратуре нужно также разобраться с работодателем: имеет ли он право увольнять мать двоих детей за то, что...
Работу можно легко потерять,если работодатель частное лицо,двое детей, на сьемной квартире.А что нельзя с...