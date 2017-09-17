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17 сентября в 13:36
В челниском микрорайоне Замелекесье официально начали строительство новой школы
В челниском микрорайоне Замелекесье официально начали строительство новой школы

Первую железобетонную сваю в основание новой школы забили в минувшую субботу, 16 сентября.

16 сентября в 09:56
В Татарстане сократят уроки национального языка для русскоязычных детей
В Татарстане сократят уроки национального языка для русскоязычных детей

Новый учебный план предусматривает отказ от преподавания языка в старших классах и существенное уменьшение количества часов татарского языка для русскоязычных детей в 4-9 классах.

15 сентября в 16:05
В Челнах пройдет фестиваль настольных игр
В Челнах пройдет фестиваль настольных игр

Сотрудники «Историко-краеведческого музея» будут играть с жителями и гостями города в шашки, домино, лото, пятнашки, а также современные игры, популярные среди детей и молодежи.

15 сентября в 13:42
Кросс “Татарстана” пройдет в двух точках Челнов
Кросс “Татарстана” пройдет в двух точках Челнов

В парке Прибрежном старт дадут в 9:30, а официальное открытие соревнований в парке Культуры поселка ГЭС начнется в 10:00.

15 сентября в 13:26
КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье
КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье

Проект находится на стадии разработки. Открыть производство планируют в середине 2018 года.

15 сентября в 12:32
В Лондоне произошел новый теракт
В Лондоне произошел новый теракт

На станции метро Parsons Green сработало взрывное устройство, по предварительным данным пострадали 20 человек.

15 сентября в 12:28
В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр
В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр

Яковлев полагает, что, поскольку земля находится недалеко от генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ», автогигант может завладеть ей и построить там новую парковку.
15 сентября в 11:23
Tatarka выпустила клип с провокационным названием (ВИДЕО)

Видео-блогер из Набережных Челнов Ира Смелая выпустила новый видеоролик на песню «Pussy Power»

15 сентября в 11:04
В Челнах пройдут гонки на мини-багги
В Челнах пройдут гонки на мини-багги

Спортсмены посоревнуются за кубок команды “Камаз-мастер”.

15 сентября в 10:02
Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить
Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить

Специально отведенные ранее комнаты для курения будут не просто закрыты на замок, но и опечатаны.

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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 13:36
Рубрика: Вечерка On-Line

В челниском микрорайоне Замелекесье официально начали строительство новой школы

В челниском микрорайоне Замелекесье официально начали строительство новой школы

Первую железобетонную сваю в основание новой школы забили в минувшую субботу, 16 сентября. В торжественном мероприятии принимали участие мэр Челнов Наиль Магдеев, депутат Государственной Думы Альфия Когогина, депутат Государственного Совета РТ Светланы Захаровой и другие представители руководства города.

- Школа нужна в микрорайоне. Школа очень важна. Вы видите, что начиная с 2011 года микрорайон Замелекесье активно строится, развивается, - отметил в своей речи Наиль Магдеев. - В 2014-2015 годах было построено три детских сада. Очень нужных и важных для молодых семей, детей, которые живут и воспитываются здесь.

По его словам, на строительство школы будет потрачено 1 миллиард 40 миллионов рублей. По проекту, школа, которой уже присвоили номер - 39, будет повторять общеобразовательное учреждение в 36 комплексе, открытие которого состоялось пару недель назад. В ней также будут два бассейна, два спортивных зала и большой актовый зал.

- Мы надеемся на наших челнинских строителей. Они умеют строить качественно, быстро, красиво, - отметил Магдеев.

Напомним, что на одном из деловых понедельников, глава города поставил перед строителями задачу - сдать школу к 1 сентября.

- У нас Наилем Гамбаровичем, открою тайну, есть одна мечта на двоих, - в свою очередь поделилась Альфия Когогина. - Пока я - депутат, а он - мэр, мы хотим строить по одной школе каждый год. И мы не только хотим, мы готовы приложить все свои силы и таланты, чтобы эту мечту общую реализовать. 

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