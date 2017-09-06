Вход | Регистрация
Курсы валют (06.09.2017):
$57.7817-0.274 68.7256-0.2736
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
+11° +12° +15°
Ночь
06 сентября		 Утро
06 сентября		 День
06 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
05 сентября в 17:17
Когогин презентовал в Москве «КАМАЗы» премиум-класса
Когогин презентовал в Москве «КАМАЗы» премиум-класса

Цена автомобиля точно будет дешевле, чем Mercedes, но ненамного.

05 сентября в 16:15
В Челны из Америки едет виолончелист-виртуоз Георгий Гусев
В Челны из Америки едет виолончелист-виртуоз Георгий Гусев

Когда-то известный музыкант учился а местной школы искусств, а теперь устроит бесплатные мастер-классы для юных талантов.

05 сентября в 15:33
В Челнах началась акция по очистке родников
В Челнах началась акция по очистке родников

Жителями Комсомольского района были очищены от мусора родник Красный Урал, находящийся в поселке Красные Челны и родник в садовом обществе «Гидростроитель».

05 сентября в 14:37
Челнинский второклассник получил награду за героизм при пожаре
Челнинский второклассник получил награду за героизм при пожаре

Ильназ Смирнов не растерялся, когда утром 28 августа в его доме (50/04) загорелся балкон.

05 сентября в 13:58
Челнинец получил ожоги половины тела
Челнинец получил ожоги половины тела

С ожогами 2 и 3 степени его госпитализировали в больницу.

05 сентября в 13:43
В подмосковной Ивантеевке задержали ученика, открывшего стрельбу (ВИДЕО)
В подмосковной Ивантеевке задержали ученика, открывшего стрельбу (ВИДЕО)

Пострадала учительница и трое учеников, которые спасаясь от подростка с оружием прыгали из окон школы.

05 сентября в 12:52
Челнинской девочке, которой одноклассник выколол ручкой глаз, школа выплатит еще 70 тыс. рублей
Челнинской девочке, которой одноклассник выколол ручкой глаз, школа выплатит еще 70 тыс. рублей

Верховный суд счел необходимым увеличить сумму выплаты, включив в нее моральную компенсацию.

05 сентября в 11:16
Бизнесмен из Челнов построил в своей деревне мемориальный комплекс
Бизнесмен из Челнов построил в своей деревне мемориальный комплекс

Два памятника — труженикам тыла и воинам-интернационалистам были установлены им своими руками в Альметьевском районе.

05 сентября в 10:41
Челнинское предприятие закрыли на 20 суток за нарушение природоохранного законодательства
Челнинское предприятие закрыли на 20 суток за нарушение природоохранного законодательства

Жители Набережных Челнов жаловались в Министерство экологии на одно из предприятий по улице Тозелеш.

05 сентября в 09:22
Муфтий РТ: “В Мьянме, как скот, вырезают тысячи мусульман”
Муфтий РТ: “В Мьянме, как скот, вырезают тысячи мусульман”

Двойные стандарты в действиях западных политиков увидел Камиль-хазрат Самигуллин.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 89%
Проголосовало: 112

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 34 от 31 августа, 2017г.
06 сентября 2017г. 04:01

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
В подмосковной Ивантеевке задержали ученика, открывшего стрельбу (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 16:15
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челны из Америки едет виолончелист-виртуоз Георгий Гусев

В Челны из Америки едет виолончелист-виртуоз Георгий Гусев

С 26 по 29 сентября в Набережных Челнах выступит музыкант-универсал, экспериментатор, виолончелист-виртуоз и ученик челнинской Детской школы искусств Георгий Гусев. В настоящее время 30-летний музыкант живет и работает в Лос-Анжелесе (США). 

 26 сентября он проведёт творческие встречи в Детской школе искусств, 27 сентября – мастер-класс, который можно будет посетить и в качестве слушателя. 28 сентября в 18:30 – концерт в колледже искусств. 29 сентября с 11:00 до 14:00 там же музыкант проведет мастер-классы. 

Добавим, в 2013-2015 Георгий Гусев преподавал в качестве доцента в Accademia Musicale Praeneste в Риме (Италия). В последние годы виолончелист часто организовывает итало-российские мастер-классы в Риме и Москве. По его инициативе в 2013 году прошел музыкальный фестиваль «Мастера музыки». 

Как поделилась на пресс-конференции региональный представитель творческой лаборатории «GOSHprojects» и сооргнизатор выступлений Елена Нургалиева, музыкант имеет диплом академии музыки «Санта-Чечилия» (Рим), – одного из старейших музыкальных учебных заведений мира. Среди других достижение – серия композиций для виолончели под названием «Дневник путешественника», которая использовалась в качестве заставок разных передач итальянского телевидения RAI и документальных фильмах.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru