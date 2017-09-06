С 26 по 29 сентября в Набережных Челнах выступит музыкант-универсал, экспериментатор, виолончелист-виртуоз и ученик челнинской Детской школы искусств Георгий Гусев. В настоящее время 30-летний музыкант живет и работает в Лос-Анжелесе (США).
26 сентября он проведёт творческие встречи в Детской школе искусств, 27 сентября – мастер-класс, который можно будет посетить и в качестве слушателя. 28 сентября в 18:30 – концерт в колледже искусств. 29 сентября с 11:00 до 14:00 там же музыкант проведет мастер-классы.
Добавим, в 2013-2015 Георгий Гусев преподавал в качестве доцента в Accademia Musicale Praeneste в Риме (Италия). В последние годы виолончелист часто организовывает итало-российские мастер-классы в Риме и Москве. По его инициативе в 2013 году прошел музыкальный фестиваль «Мастера музыки».
Как поделилась на пресс-конференции региональный представитель творческой лаборатории «GOSHprojects» и сооргнизатор выступлений Елена Нургалиева, музыкант имеет диплом академии музыки «Санта-Чечилия» (Рим), – одного из старейших музыкальных учебных заведений мира. Среди других достижение – серия композиций для виолончели под названием «Дневник путешественника», которая использовалась в качестве заставок разных передач итальянского телевидения RAI и документальных фильмах.
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В Челны из Америки едет виолончелист-виртуоз Георгий Гусев
С 26 по 29 сентября в Набережных Челнах выступит музыкант-универсал, экспериментатор, виолончелист-виртуоз и ученик челнинской Детской школы искусств Георгий Гусев. В настоящее время 30-летний музыкант живет и работает в Лос-Анжелесе (США).
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