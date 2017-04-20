В Челнах пьяный мужчина обиделся на ГИБДД и подложил им “бомбу”

Как сообщает МВД по РТ, звонок по телефону 02 поступил от мужчины вчера в 14.15. Нетрезвый челнинец пожаловался оператору, что не может дозвониться до дежурной части отдела ГИБДД. Посчитав, что с ним не хотят разговаривать, мужчина заявил: «Раз меня игнорируют, передайте, что у них заложена бомба».

Спустя несколько минут сотрудники уголовного розыска установили личность звонившего. Выяснилось, что он был судим за убийство, угрозу убийством и грабеж. Через полчаса жителя Челнов доставили в УМВД города. В это же время кинологи обследовали территорию и здание отдела ГИБДД. Как и ожидалось, никакие взрывоопасные предметы найдены не были.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет "Вечерняя Казань".