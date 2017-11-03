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03 ноября в 15:16
В Челнах на 39% сократилось количество ДТП
В Челнах на 39% сократилось количество ДТП

Важнейший показатель: качественная реконструкция проспектов.

03 ноября в 15:01
В дачном поселке под Челнами назвали улицы в честь Путина и Шаймиева
В дачном поселке под Челнами назвали улицы в честь Путина и Шаймиева

Как пояснила исполнительный директор “Усадьбы-2” Альфия Хайруллина, решение назвать одну из улиц в честь Путина было принято советом Малошильнинского муниципального образования.

03 ноября в 13:17
В Минобрнауки РТ хотят наказать директора, предложившего вакансию дворника учителю
В Минобрнауки РТ хотят наказать директора, предложившего вакансию дворника учителю

Сама директор заявила: “Мы не предлагали должность дворника учителю татарского языка, мы известили учителей, которые с 1 января могут оказаться в ситуации сокращения нагрузки об имеющихся вакансиях”.

03 ноября в 13:07
Роспотребнадзор РТ проведет «горячую линию» по вопросам качества
Роспотребнадзор РТ проведет «горячую линию» по вопросам качества

Ведомство будет ждать звонков от челнинцев 9 ноября с 9:00 до 15:00.

03 ноября в 10:55
В экзаменационных билетах российских автошкол нашли смертельные ответы
В экзаменационных билетах российских автошкол нашли смертельные ответы

Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ заявил, что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей.

03 ноября в 10:46
Челнинец ударил свою мать ножом в грудь
Челнинец ударил свою мать ножом в грудь

За нож мужчина взялся из-за внезапно возникшей ссоры.

03 ноября в 10:05
Родители русскоязычных школьников РТ создают общественную организацию
Родители русскоязычных школьников РТ создают общественную организацию

Создатели интернет-паблика «Комитет русскоязычных родителей Татарии» занимаются защитой прав своих детей по изучению русского языка и литературы в объемах, рекомендованных Минобрнауки РФ.

03 ноября в 10:01
В Татарстане будет проводиться работа по укреплению семейных ценностей осужденных
В Татарстане будет проводиться работа по укреплению семейных ценностей осужденных

УФСИН России по РТ заключило соглашение с общественными организациями о совместной работе по укреплению семейных ценностей осужденных.

03 ноября в 08:38
Жители Челнов смогут увидеть новый фильм про Высоцкого
Жители Челнов смогут увидеть новый фильм про Высоцкого

Мероприятия в честь памяти барда пройдут сегодня, в Историко-краеведческом музее.

03 ноября в 08:02
Челнинский пристав попалась на взятке
Челнинский пристав попалась на взятке

К ней обратился мужчина и попросил посодействовать в прекращении исполнительного производства о взыскании задолженности.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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03 ноября 2017г. 20:33

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 15:01
Рубрика: Вечерка On-Line

В дачном поселке под Челнами назвали улицы в честь Путина и Шаймиева

В дачном поселке под Челнами назвали улицы в честь Путина и Шаймиева

В соцсетях обсуждают необычные названия двух улиц, замеченных в дачном поселке «Усадьба-2» под Набережными Челнами. Один из них носит имя президента РФ Владимира Путина, второй — первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. При этом, сообщает «БИЗНЕС Online», наименования существуют уже с 2009 года.

Как пояснила исполнительный директор дачного общества Альфия Хайруллина, решение назвать одну из улиц в честь Путина было принято советом Малошильнинского муниципального образования. При этом проспект Шаймиева существует только в качестве «народного» — по документам у него пока нет названия.

«Мы обращались к Шаймиеву. Он сказал — спасибо, конечно, за то, что вы меня цените и уважаете, но пока это преждевременно. Поэтому мы не узаконили это название», — сообщила Хайруллина.

На баннере также указаны улицы Изумрудная, Янтарная, Царская, Императорская, Богородицкая, Романовская. Есть и улица, названая по фамилии самого исполнительного директора поселка, — Хайруллина.

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