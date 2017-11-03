В дачном поселке под Челнами назвали улицы в честь Путина и Шаймиева

В соцсетях обсуждают необычные названия двух улиц, замеченных в дачном поселке «Усадьба-2» под Набережными Челнами. Один из них носит имя президента РФ Владимира Путина, второй — первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. При этом, сообщает «БИЗНЕС Online», наименования существуют уже с 2009 года.

Как пояснила исполнительный директор дачного общества Альфия Хайруллина, решение назвать одну из улиц в честь Путина было принято советом Малошильнинского муниципального образования. При этом проспект Шаймиева существует только в качестве «народного» — по документам у него пока нет названия.

«Мы обращались к Шаймиеву. Он сказал — спасибо, конечно, за то, что вы меня цените и уважаете, но пока это преждевременно. Поэтому мы не узаконили это название», — сообщила Хайруллина.

На баннере также указаны улицы Изумрудная, Янтарная, Царская, Императорская, Богородицкая, Романовская. Есть и улица, названая по фамилии самого исполнительного директора поселка, — Хайруллина.