В дачном поселке под Челнами назвали улицы в честь Путина и Шаймиева

В соцсетях обсуждают необычные названия двух улиц, замеченных в дачном поселке «Усадьба-2» под Набережными Челнами. Один из них носит имя президента РФ Владимира Путина, второй — первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. При этом, сообщает «БИЗНЕС Online», наименования существуют уже с 2009 года.
Как пояснила исполнительный директор дачного общества Альфия Хайруллина, решение назвать одну из улиц в честь Путина было принято советом Малошильнинского муниципального образования. При этом проспект Шаймиева существует только в качестве «народного» — по документам у него пока нет названия.
«Мы обращались к Шаймиеву. Он сказал — спасибо, конечно, за то, что вы меня цените и уважаете, но пока это преждевременно. Поэтому мы не узаконили это название», — сообщила Хайруллина.
На баннере также указаны улицы Изумрудная, Янтарная, Царская, Императорская, Богородицкая, Романовская. Есть и улица, названая по фамилии самого исполнительного директора поселка, — Хайруллина.
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