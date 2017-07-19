В дачный домик в Челнах залетел огромный рой диких пчел

Необычная история произошла на одной из челнинских дач. По приезде на участок челнинец обнаружил в своем доме целый рой мертвых пчел. Мертвые насекомые были не только в комнате, но и в коридоре, на окнах, они валялись везде, примерно 600-700 штук, сообщает Эфир-24.

В эколого-биологическом центре рассказали, что это дикие пчелы и на дачных участках они обитают очень редко, поэтому подобный случай можно назвать единичным.

Большое количество пчел в дачный домик могла завести пчеломатка, иначе говоря королева пчел, ведь эти насекомые всегда следуют за ней. Видимо садовый домик залетела часть роя, они могли залететь через форточку, а форточка закрылась, 2-3 дня пчелы без воды без пищи погибают. Владелец дачного домика как раз не посещал его около трех дней.

Страшно подумать, что было бы, если бы мужчина приехал хотя бы на день раньше.