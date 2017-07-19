В дачный домик в Челнах залетел огромный рой диких пчел

Вход | Регистрация
Курсы валют (19.07.2017):
$59.3705+0.3048 68.4008+0.7824
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Малооблачно Малооблачно
+19° +18° +23°
Вечер
19 июля		 Ночь
20 июля		 Утро
20 июля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
19 июля в 16:06
Пропавшего без вести подростка в РТ нашли мертвым
Пропавшего без вести подростка в РТ нашли мертвым

16-летнего парня искали с 16 июля. На голове покойного был пакет, а рядом лежала зажигалка.

19 июля в 16:03
В РТ пьяных водителей будут ловить на патрульных мотоциклах
В РТ пьяных водителей будут ловить на патрульных мотоциклах

По всей республике пройдут целевые рейды по выявлению пьяных водителей.

19 июля в 14:11
В Татарстане женщина выбросила 4-летнего сына из окна 3 этажа
В Татарстане женщина выбросила 4-летнего сына из окна 3 этажа

Полицию и медиков вызвали очевидцы. Упав с высоты нескольких метров, ребенок получил серьезные травмы. Как установило следствие, 40-летняя женщина стояла на учете в психбольнице.

19 июля в 13:52
В старой части Челнов полицейские уничтожили 300 кустов конопли
В старой части Челнов полицейские уничтожили 300 кустов конопли

Оперативно-поисковые группы и патрульные наряды искали в городе наркосодержащие растения с середины июля. За месяц обнаружили 1812 кустов конопли, из которых 1082 сожгли.
19 июля в 13:03
Путин лишил довольствия военнослужащих, проваливших тест на наркотики
Путин лишил довольствия военнослужащих, проваливших тест на наркотики

Денежного довольствия и отдельных выплат лишатся российские военнослужащие, провалившие тест на наличие наркотиков в крови. Соответствующий закон подписан президентом РФ.

19 июля в 11:12
В Татарстане поставили кресло для мэра в дорожную яму
В Татарстане поставили кресло для мэра в дорожную яму

Фотографиями внушительной выбоины в Казани делятся пользователи соцсетей. Неизвестные установили в дыру большое мягкое кресло, а на его спинку прикрепили лист бумаги с надписью «Кресло мэра».
19 июля в 11:04
Жители Челнов нашли у своего дома ядовитое растение
Жители Челнов нашли у своего дома ядовитое растение

Заявка с просьбой решить проблему появилась в системе “Народный контроль”.

19 июля в 10:07
Сергей Яковлев обратил внимание прокурора РТ на капремонт в новом доме Рината Абдуллина
Сергей Яковлев обратил внимание прокурора РТ на капремонт в новом доме Рината Абдуллина

Данные с сайта раскрытия информации подтверждают, что за прошлый год на ремонт и благоустройство дома ушло свыше миллиона рублей.

19 июля в 09:11
Последствия урагана в Татарстане: обрушился минарет мечети (ВИДЕО)
Последствия урагана в Татарстане: обрушился минарет мечети (ВИДЕО)

Российские синоптики предупредили о разрушительном ветре и штормах в конце июля.

19 июля в 09:09
В Татарстане от удара током погибло стадо коров
В Татарстане от удара током погибло стадо коров

Хозяева животных понесли ущерб в размере более 700 тысяч рублей.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

Ложь
Правда

Индекс правды: 33%
Проголосовало: 9

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 28 от 19 июля, 2017г.
19 июля 2017г. 17:41

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Последствия урагана в Татарстане: обрушился минарет мечети (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 08:27
Рубрика: Вечерка On-Line

В дачный домик в Челнах залетел огромный рой диких пчел

В дачный домик в Челнах залетел огромный рой диких пчел

Необычная история произошла на одной из челнинских дач. По приезде на участок челнинец обнаружил в своем доме целый рой мертвых пчел. Мертвые насекомые были не только в комнате, но и в коридоре, на окнах, они валялись везде, примерно 600-700 штук, сообщает Эфир-24.

В эколого-биологическом центре рассказали, что это дикие пчелы и на дачных участках они обитают очень редко, поэтому подобный случай можно назвать единичным. 

Большое количество пчел в дачный домик могла завести пчеломатка, иначе говоря королева пчел, ведь эти насекомые всегда следуют за ней. Видимо садовый домик залетела часть роя, они могли залететь через форточку, а форточка закрылась, 2-3 дня пчелы без воды без пищи погибают. Владелец дачного домика как раз не посещал его около трех дней. 

Страшно подумать, что было бы, если бы мужчина приехал хотя бы на день раньше.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru