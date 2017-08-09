В день Камского полумарафона в Челнах перекроют движение

Как сообщает пресс-служба исполкома города, в связи с проведением Камского полумарафона, посвященного Дню физкультурника, 12 августа в период с 14:00 до 19:00 будет ограничено движение транспортных средств:

по проспекту Хасана Туфана: на участке от проспекта Сююмбике до проспекта 40 лет Победы;

по проспекту Сююмбике: на участке от проспекта Дружбы народов до проспекта Вахитова в направлении Ледового Дворца.