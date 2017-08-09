В день Камского полумарафона в Челнах перекроют движение

|09 августа в 16:50
Мероприятие организовано Историко-краеведческим музеем и приурочено ко Дню города.
|09 августа в 16:37
Клуб «Андерграунд», расположенный на улице Раскольникова, закроют до устранения нарушений пожарной безопасности.
|09 августа в 16:26
18 августа 2017, в 18.30 состоится «Дерби соседей» или «Татарстанское дерби» в рамках 5 тура ПФЛ.
|09 августа в 16:17
В городе обсудили вопросы учета и мониторинга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
|09 августа в 15:15
По итогам семи месяцев по-прежнему идет опережение бизнес-плана.
|09 августа в 11:42
12 августа в период с 14:00 до 19:00 будет ограничено движение на двух проспектах города.
|09 августа в 11:16
В декабре 2017 года завершает свою деятельность Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в России.
|09 августа в 10:17
Связано это с участившимися жалобами туристов. До настоящего времени ответ на запрос не был предоставлен.
|09 августа в 09:04
Специалисты Гринпис составили список экологичных производителей туалетной бумаги, и тех, кто использует первичную целлюлозу.
|09 августа в 08:02
Автобусы стартуют с остановки «ДК Энергетик» периодичностью в пятнадцать минут.
Комментарии посетителей
А почему удалили комментарии ? Я понимаю , что ваше издание обосралось , выдавая ложные представления о...
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