В День памяти от остановки «Пединститут» будут курсировать автобусы

30 сентября – в День памяти – в Набережных Челнах от остановки «Пединститут» до кладбища будут курсировать автобусы. Маршрут откроется в 8:00, он пройдёт по проспекту Набережночелнинскому (остановки «Пединститут», «Челныгорстрой», «Посёлок Орловка», «Электротехников») далее – на улицу Королёва и до кладбища, передает пресс-служба исполкома города.

Интервал движения – 30 минут. На маршруте будут работать автобусы большой вместимости. Проезд также 22 рубля. Маршрут работает до 16:00.