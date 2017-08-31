В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей». 1 сентября с 9:00 до 16:00 временные выставки и постоянная музейная экспозиция будут работать для школьников бесплатно.
Музей находиться по адресу: пос.ГЭС, ул.Гидростроителей, 16.
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|31 августа в 15:42
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября
У одного из подозреваемых при обыске дома нашли мощную самодельную бомбу.
|31 августа в 15:10
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад
«Набережные Челны стали 112-м городом России, власти которого запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Основания классические — федеральное законодательство о запрете гей-пропаганды».
|31 августа в 14:56
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны – в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие”.
|31 августа в 13:02
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана
Зимой 2014 года Андрей Филиппов принимал участие в экспедиции ПАО КАМАЗ «Надежные машины. Железные люди» в Якутию - на Полюс холода.
|31 августа в 12:22
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»
1 сентября с 9:00 до 16:00 временные выставки и постоянная музейная экспозиция будут работать для школьников бесплатно.
|31 августа в 11:26
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов
23 августа суд взыскал с АФК “Система” и “Система-Инвест” 136,3 млрд рублей в пользу “Роснефти”, удовлетворив иск последней частично.
|31 августа в 10:37
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана
Такую идею гражданин высказал, желая выровнять границы Удмуртии на карте. Кстати, подходящей частью РТ, присоединение которой могло бы выровнять «края» региона, является Агрызский район.
|31 августа в 10:06
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей
Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.
|31 августа в 09:10
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”
Для повышения явки предложено использовать мемы (приведен пример: «Куда ушел Малахов? На выборы») и флешмобы.
|31 августа в 09:07
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели
С 14 по 27 августа по месту жительства потерпевшей подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы 2011 года рождения.
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей». 1 сентября с 9:00 до 16:00 временные выставки и постоянная музейная экспозиция будут работать для школьников бесплатно.
Музей находиться по адресу: пос.ГЭС, ул.Гидростроителей, 16.
Комментарии посетителей
- а какая раздельная система образования создана в этой школе? она входит в систему образования города, РТ и...
Нужно желание жителей и нет проблем.
спасибо за подсказку. пойду мороженое ГОСТ ЧХ куплю
Кстати, согласно Конституции проявлениями дискриминации в области образования считаются: - создание или...
попробуйте... идея интересная... хотя и завиральная... на уровне фантазий третьеклассника...
Откуда в Челнах взялись геи? Еще недавно гопники не давали пройти нормальным людям. А тут геи. Как...
Гей-Люссак, Жозеф Луи - был один... Все остальные п...ы
Да что мелочиться, надо еще лучших директоров туда отобрать, лучших уборщиц, лучших вахтеров. Всех собрать в...
Разумеется, только отбором учеников стать лучшими не получится. И только отбором учителей стать лучшими не...
на 3яб вообще проблемы с парками. гулять негде.
Из 500 тыс. жителей Челнов собрали наиболее способных детей в одну школу так, что на попадает в тройку лучших...
Может ты просто тупой? я все поняла
Какие минералы? Три раза прочитал статью. Ни черта не понял. Кто сказал ,кому сказал, кто вмешался. По...
не хило ,только ни кто их не содержит- брехня,и распил денег,
Да, прикольно. Пустые тележки для денег. Теперь они ему не нужны. Денюжки укатили в неизвестном направлении,...
Господин Галяутдинов может, конечно, тратить свои деньги как хочет, хоть на кафель, хоть на унитазы, но по...
А господин Зубарев владелец ТТС, имеющий громадный доход, помог кому-нибудь или нет? Редакция напишите о...
Мэр города искренне убежден, что «заразиться» благотворительностью, относительно родных школ, могло бы...
как же задолбали эти курильщики!!! ну покурил ты, неужели нельзя затушить свой окурок, а не бросать горящий...
Охренеть...... вместо того что бы кушать барашка они пойдут в школу, это что творится , с каких пор какой то...